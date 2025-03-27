Mehmet Metiner'in bu görüntüsü Ayyüce Türkeş'i çıldırttı: Üç Hilal’e Bozkurt’a bunu yapmak en büyük zulümdür...

Kapatılan HADEP'in eski Genel Başkan Yardımcısı AKP'li Mehmet Metiner, Adıyaman'da Kahta Ülkü Ocakları'nın yeni binasının açılışına katıldı.

Metiner, Ülkü Ocakları'nın bir devlet okulunun bahçesinde yaptığı iftar programında da konuştu.

Metiner, "Bize de bu ülkenin Kürtleri olarak o bilge liderin yükselttiği sese ses vermek düşüyor. Buradan kendilerine selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bilsin ki onun sesi bizim sesimizdir. Bilsin ki bizim sesimiz de onun sesidir. Rabbimden Sayın Bahçeli'ye sağlık, afiyet diliyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur, tekrar aramıza gelir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'in bu sözlerine İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş sert yanıt verdi.

Türkeş, şu sözleri kullandı:

"ÜLKÜ OCAKLARI TERÖRİST SEVİCİLERİN NUTUKLARINA MARUZ KALMIŞ"

"Daha neler göreceğiz bakalım?? Bir zamanlar Başbuğ Alparslan Türkeş’in konuşmalarını dinleyen Ülkü Ocakları terörist sevicilerin nutuklarına maruz kalmış…

Üç hilal’e Bozkurt’a bunu yapmak en büyük zulümdür..."

Metiner de Türkeş'in paylaşımına cevap verdi.

Metiner, şunları yazdı:

"SİZE HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

"Ömrü hayatımda ne ırkçı oldum ne de 'terörist sevici'…

'Terörist sevici' diye iftira attığınız ben yıllar yılıdır o terör örgütünün ölüm listesinde olan biriyim.

Size hiç yakıştıramadım.

Rahmetli Başbuğ’un kızı olmak, bin düşünüp bir konuşmayı gerektirir.

Terörü sonlandırmak ve o büyük kardeşleşmeyi gerçekleştirmek için çabaladığımız bu tarihi süreçte 'Malazgirt ruhuna rahmetli Başbuğ’un kızı olarak herkesten önce sizin katkı sağlayıcı bir anlayış üzere olmanız asıl size yakışırdı.

Cumhur ittifakı olarak biz bir bütünüz.

Asıl merak ettiğim ise, nutkumdaki hangi sözlerimi rahmetli babanızın veya Ülkü ocaklarımızın felsefesine aykırı bulduğunuzdur.

Açıklayınız da bilelim Ayyüce Hanım!"

MEHMET METİNER KİMDİR?

Mehmet Metiner, 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğmuş, gazeteci, yazar ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Metiner, kariyerine İslamcı çevrelerde tanınan Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaparak başlamıştı.

Siyasi hayatında çeşitli partilerde görev almış; Refah Partisi’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fazilet Partisi’nde ise Mehmet Recai Kutan’ın danışmanlığını üstlenmişti.

2000-2001 yıllarında HADEP’te genel başkan yardımcılığı yapmış, ardından 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) milletvekili olarak TBMM’ye girmişti.

Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Kanal 24’te yorumculuk gibi medya çalışmalarının yanı sıra, yayımlanmış dokuz kitabı bulunmakta.

Evli ve iki çocuk babası olan Metiner, orta düzeyde İngilizce bilmekte.