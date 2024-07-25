Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen oturumda, Vergi Kanunları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin ilk bölümü ele alındı. Bu sırada Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK VERGİ AFFI

Muş, deprem bölgesi için vergi ve diğer ödemelerin ertelenmesi konusunda hükümetin bir uzatma planı olmadığını belirtti. Hükümet yetkilileri, depremin zorunlu bir durum yarattığını ancak etkileri azaldıkça bu durumun sona erdiğini ve normal vergi beyannamelerinin sunulabileceğini ifade ettiler. Muş, mevcut durumda herhangi bir erteleme olmadığını, ancak gelecekte hükümetin farklı bir karar alabileceğini, ancak bu konunun şu anda hükümetin gündeminde olmadığını sözlerine ekledi.

Muş, deprem bölgesine yönelik çalışmaların yasayla yapılmadığını işaret ederek, "Hükümet yetkililerinden aldığım bilgi bir uzatmaya gitmeyecekleri yönünde. Deprem bir mücbir sebep ilan etme halidir ancak depremin etkilerinin ortadan kalkmasıyla beraber mücbir sebebin ortadan kalktığını, beyannamenin verilebildiğini, belge ve kaydın tutulabildiğini dile getiriyorlar. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir uzatma söz konusu değil ama sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükümetin farklı bir kararı olur mu, onu bilemiyorum. Şu an hükümetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim" diye konuştu.