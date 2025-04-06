Mehmet Nezir İşlek cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı!

İşlek’in infaz emrini, uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle organize kapkaç çetesi lideri Nedim S.’nin verdiği iddia edilirken, 2 saldırganın infazın hemen ardından başka bir ülkeye kaçtıkları ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranırken, geçtiğimiz Kasım ayında cinayete kurban giden uyuşturucu baronunun 250 bin dolar karşılığı öldürüldüğü belirlendi.

Korkunç cinayet; başkent Atina'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Kypseli'deki Lesvous Sokak'ta 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelmişti.

Uyuşturucu bulundurma ve tedarik davalarıyla dolu ağır bir geçmişi olan Mehmet Nezir İşlek, 2022 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Yunan makamları tarafından tutuklanarak Korydallos Cezaevi'ne girmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Yine aynı suçlardan Türkiye'de aranan ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılan İşlek, bir türlü yakalanamıyordu.

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KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Uyuşturucu tedarikçisi İşlek, uzun bir süredir başka bir çete tarafından aralarındaki uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında infaz emri verildiğini öğrenen İşlek, yakın korumayla geziyor ve sürekli gizleniyordu. 5 Kasım günü saat 20:00 sıralarında bir kafeden çıkan İşlek, park halindeki otomobiline bindiği sırada iddiaya göre arkadan aracına 2 kişi yaklaştı. Otomobilin kapısını açan saldırgan İşlek'e 9 el ateş etti. Kafasına ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralanan İşlek, olay yerinde hayatını kaybederken, 2 saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

EN YAKININDAKİ İSİM BİLGİ SIZDIRDI

Olayın hemen ardından başkenti kana bulayan infazla ilgili polis, soruşturma başlattı ve kısa sürede olayla ilgili detaylara ulaşmaya başardı. Olay yeri güvenlik kameralarından yola çıkan polis, cinayetten 40 gün sonra Agios Panteleimonas'taki bir çöp kutusunda cinayet silahını, kovanları ve saldırganların ceketlerini buldu. İnfazın, İşlek'in nerede olduğunu bilen yakın koruması tarafından tetikçilere bilgi sızdırılarak gerçekleştiği bilgisine ulaşan polis, saldırganların Türk vatandaşı olduğunu ve infazdan kısa bir süre önce Viotia'nın Oinofyta kentindeki Sığınmacılar İçin Kontrollü Geçici Barınma Kampı'na yerleştiğini belirledi.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Olay günü kaldıkları mülteci kampından kaçan 2 saldırganın, Oinoi Tren İstasyonu'ndan bir trene binerek Larissa istasyonuna doğru yola çıktığını ardından Atina'nın merkezindeki bir kafeye geçerek beklemeye başladıklarını kamera görüntüleriyle ortaya çıkaran polis, İşlek'in otomobilini binmesinin ardından kanlı infazı gerçekleştirdiklerini ve Patision Caddesi'ne doğru koşarak izlerini kaybettirdiklerini tespit etti.

250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA...

Tetikçilerin kimliklerini kısa bir sürede tespit etmeyi başaran polis, iddiaya göre Mehmet Nezir İşlek'in infaz emrini ise Türkiye'nin en organize kapkaç çetesi lideri Nedim S.'nin verdiğini belirledi. Sorguç'un İşlek'i öldürmek için tetikçileri Türkiye'den gönderdiği ve ölüm sözleşme bedeli olarak 250 bin dolar ödediği iddia edildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

Saldırganların olayın hemen ardından belirlenirken, uluslararası düzeyde hırsızlık, silahlı soygun, yetkililere direnme, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütüne katılma, silah yasalarını ihlal, nitelikli hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından arandığı tespit edildi.

SUÇ DOSYASI BİR HAYLİ KABARIK

İşlek'in öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen Nedim S.'nin ise suç dosyası kabarık çıktı. 2006 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Bataklık operasyonunda çökertilen çetenin, aralarında adam öldürmek, küçük yaşta çocuklara zorla hırsızlık yaptırmak, silahla yaralama, mesken kurşunlama, işkence, kaçakçılık, sahtecilik gibi suçların bulunduğu 84 olayın faili olduğu belirlendi.