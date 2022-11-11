Donald Trump’ı Mehmet Öz çıldırttı. Eşi Melania Trump’ı suçladı

Diken’de yer alan habere göre, ABD’de katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ara seçimlerde Pensilvanya eyaletinde senatörlük seçimini kaybetmişti. Öz’ün siyaset kariyeri Trump’ı desteklemesiyle başlamıştı.



Kampanya döneminde tepki çeken açıklamalar yapan Öz’ün en büyük destekçisiyse Trump olmuştu.



ABD merkezli New York Times gazetesinin muhabiri Maggie Haberman, eski başkanın kaybeden adayları desteklemiş olması nedeniyle öfkelendiğini öne sürdü. Haberman, Trump’ın kendisine Öz’ü desteklemesini tavsiye edenleri suçladığını ve bu kişiler arasında Öz’e yakınlığıyla bilinen eşi Melania’nın da bulunduğunu söyledi.



2024’teki başkanlık seçimleri için adaylığını açıklaması beklenen Trump, ara seçimlerde desteklediği birçok adayın kaybetmesi nedeniyle zor duruma düşmüştü.

