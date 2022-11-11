11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Donald Trump’ı Mehmet Öz çıldırttı. Eşi Melania Trump’ı suçladı

Donald Trump’ı Mehmet Öz çıldırttı. Eşi Melania Trump’ı suçladı

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın, kendisine ara seçimlerde Mehmet Öz’ü desteklemesini tavsiye eden eşi Melania’ya öfkeli olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:52
Takip Et

Mehmet Öz Donald Trump’ı çıldırttı. Eşi Melania Trump’ı suçladı

Donald Trump’ı Mehmet Öz çıldırttı. Eşi Melania Trump’ı suçladı
+
Aa
-

Diken’de yer alan habere göre, ABD’de katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ara seçimlerde Pensilvanya eyaletinde senatörlük seçimini kaybetmişti. Öz’ün siyaset kariyeri Trump’ı desteklemesiyle başlamıştı.

Kampanya döneminde tepki çeken açıklamalar yapan Öz’ün en büyük destekçisiyse Trump olmuştu.

ABD merkezli New York Times gazetesinin muhabiri Maggie Haberman, eski başkanın kaybeden adayları desteklemiş olması nedeniyle öfkelendiğini öne sürdü. Haberman, Trump’ın kendisine Öz’ü desteklemesini tavsiye edenleri suçladığını ve bu kişiler arasında Öz’e yakınlığıyla bilinen eşi Melania’nın da bulunduğunu söyledi.

2024’teki başkanlık seçimleri için adaylığını açıklaması beklenen Trump, ara seçimlerde desteklediği birçok adayın kaybetmesi nedeniyle zor duruma düşmüştü.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
2
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.