Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen Türk Ocakları 47. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Öz, tek listeyle girdiği seçimde yeniden genel başkan oldu.

Mehmet Öz, konuşmasında Türkiye'nin sorunlarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Türk Ocaklarının yalnızca bir fikir ocağı değil, aynı zamanda umut ocağı olduğunu belirtti.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, ana vatan Türkiye ve Türk dünyası var oldukça Irak Türklüğünün mücadelesinin süreceğini ifade etti.

Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet, Çin'in 76 yıldır Doğu Türkistan'daki Türk topluluklarını yok etmeye yönelik politikalar izlediğini aktardı.

Kırım Türkler Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Mükremin Şahin ile Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı da genel kurulda konuşma yaptı.

Genel kurulda Türk Ocakları ödülleri de sahiplerini buldu. Türk Ocakları 113. Yıl Özel Armağanı'na layık görülen Doç. Dr. Cihat Yaycı, memnuniyetini dile getirdi.

Son Haberler
Muğla’nın sorunları Erdoğan'a geldi!
Muğla’nın sorunları Erdoğan'a geldi!
Sakarya Karasu'da yürekleri ağza getirdi: 150 metre sürüklendi
Sakarya Karasu'da yürekleri ağza getirdi: 150 metre sürüklendi
Evi yıkılan buzağı 8 aydır geri dönmüyor!
Evi yıkılan buzağı 8 aydır geri dönmüyor!
Kocaeli'de el freni boşalan midibüs apartmana çarparak durabildi
El freni boşalan midibüs apartmana çarparak durabildi
Buzağı, ön ayakları olmadan doğdu
Buzağı, ön ayakları olmadan doğdu