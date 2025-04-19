Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Mehmet Öz, konuşmasında Türkiye'nin sorunlarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Türk Ocaklarının yalnızca bir fikir ocağı değil, aynı zamanda umut ocağı olduğunu belirtti.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, ana vatan Türkiye ve Türk dünyası var oldukça Irak Türklüğünün mücadelesinin süreceğini ifade etti.

Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet, Çin'in 76 yıldır Doğu Türkistan'daki Türk topluluklarını yok etmeye yönelik politikalar izlediğini aktardı.

Kırım Türkler Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Mükremin Şahin ile Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı da genel kurulda konuşma yaptı.

Genel kurulda Türk Ocakları ödülleri de sahiplerini buldu. Türk Ocakları 113. Yıl Özel Armağanı'na layık görülen Doç. Dr. Cihat Yaycı, memnuniyetini dile getirdi.