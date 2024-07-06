Mehmet Özhaseki’yle ilgili Ankara’yı yerinden oynatan iddia: Bu doğruysa yargı karşısına çıkaracaksın

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki, 4 gün önce istifa ettiği açıklamış, siyaseti tamamen bıraktığını belirtmişti.

Özhaseki dün yaptığı açıklamada baba ocağı Kayseri’ye yerleşeceğini duyurmuştu.

Gazeteci Erdem Atay, eski Bakan Özhaseki’yle ilgili dikkat çeken bir iddiayı Veryansın Tv’de gündeme getirdi.

“100 MİLYON DOLAR KAYIP”

Atay, 3 ay önce duyduğu iddiayı ilk kez paylaştığını belirterek, “Sana 2 saat önce haber ediliyor, sen bu istifanı vermek zorunda kalıyorsun. Sağlık sorunları, vakıf kuracakmış falan filan… Bu adam neden istifa etti? Bu adamı neden görevden aldınız? Sayın Erdoğan bu adamın bir şeyi varsa gereği yapılmak zorundadır. Konuşulan konu çok büyük... Bu bir iddia. Deprem oldu, canlarımızı çıkartamadık. Bir sürü şey… Enkazı kaldırmak için bir anlaşma yapılır. Bütün bu şirketlere, inanılmaz ihaleler falan… Öğrendiğim şu, enkaz kaldırıldığında, sen gidiyorsun evine bir fotoğraf almak istiyorum diyorsun vermiyorlar. Niye vermiyorlar biliyor musun? Artık enkaz şirkete ait. Çıkan altınların haddi hesabı yok. Çıkan mallar vs de şirkete… Bir anlaşma var abi. Nedir? Demir… Demiri her zaman kullanırsın. Çok pahalı bir şey demir ve ülkede demir yok. Devletin alması gereken demirler kayıp. Malatya’da, Hatay’da ve birçok ilde demir kayıp… Diyorlar ki çıkartılacak olan demirler alınacak, rakam 100’lerce milyon doların kaybından bahsediyorum. Benim sorumluluğum yok diyor, şirketlere atıyor suçu. AKP içerisinde konuşulan iddia bu.” İfadelerini kullandı.