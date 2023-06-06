Mehmet Özkan Altınordu'yu devrediyor

Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, kulüp gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, kulübü devretmek istediğini ve altyapı ile ilgilenmek istediğini belirtti.

Mehmet Özkan Altınordu'yu devrediyor

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'da lig bitmeden kulübü devretmek istediğini açıklayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımdan ayrılıp sadece altyapıda çocuklara hizmet etmek istediği ifade etti.

İşte Mehmet Özkan'ın açıklamaları;

-Yaş oldu 68. Artık ayağı biraz gazdan çekmek, insanları devamlı ileriye doğru ittirmemek, her emekli gibi hayatı stressiz, huzurla yaşamak istiyorum. Tutkusuz yaşayacağımı hiç sanmıyorum. İzin verin bu toprakların çocuklarına hizmet etmeye devam edeyim. Alın benden A takımı. Benim yolum belli, son nefesime kadar, 'Bu Toprakların Çocukları' için olacağım. Allah ne kadar ömür verdi bilemeyiz, ama son yıllarımı çocukluğum gibi güzel geçirmek istiyorum. Alın benden A takımı.

-18 yaşıma kadar babamla futbol yüzünden ayrı düşmek dışında her şeyi güzel yaşadım. ODTÜ'yü kazandığımda benden çok babam sevinmişti. 20 yaşımda ODTÜ futbol takımı olarak Türkiye şampiyonu olmuştuk. O gün başladı tutkulu yıllarım. 50 yaşımdan sonraki yaşamıma bir anlam katmak adına, daha doğrusu yaşama tutunmak adına kendime bir yol çizdim; Herkesin çok bildiği ama hiç kimsenin taşın altına elini koymadığı futbolcu yetiştiriciliği. 1995 ile 2005 yılları arasında kafamda oluşturduğum sistem için 2006 yazında düğmeye bastım. 17 yılda o kadar çok yol arkadaşım oldu. 17 yılda Türkiye Akademi Ligleri'nde Galatasaray'dan sonra en çok ilk 3 derece alan biz olduk. 2012 yılında Salih Uçan'la başlayan, 2023 yılında Emircan Gürlük ile sona erecek olan bir süreç. En büyük gururumuz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder. A Milli Takım'ımızda 2 tane aslan gibi delikanlımız var. Birçok İyi Oyuncu yetiştirdik. Ama asıl olan, pek çok iyi insan yetiştirdik. (DHA)

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