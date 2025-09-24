Mehmet Öz’ün kardeşi, ABD Ulaştırma Bakanlığı’na atandı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin kamu sağlık sigortası programının başına atadığı Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz, mart ayında, Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bakan yardımcısın pozisyonuna aday gösterilmişti.

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, otonom araç teknolojisi uzmanı Seval Öz’ün adaylığı, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'ne sunulmuştu.

Beyaz Saray, Seval Öz'ün otonom ve sürücüsüz araçlar konusundaki uzmanlığının, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki görev için uygun olduğunu belirtmişti.Edinilen bilgiye göre, Sevgili Seval Öz, bugün ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı (Under Secretary / Deputy Secretary / Assistant Secretary gibi bir statüde) oldu.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Öz, 2011'den 2014'e kadar Google'ın sürücüsüz araba teknolojisi için geliştirilen programın başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında Seval Öz, TurkOfAmerica dergisi tarafından “En Etkili 30 Türk Kadın”dan biri olarak onurlandırıldı.

Öz yakın zamanda gelişmiş sürücü destek sistemleri yazılım şirketi olan MicroVision Inc.'in (NASDAQ: MVIS) yönetim kurulunda görev yaptı. Deneyimleri arasında otomotiv endüstrisi liderlerine yönetim kurulu danışmanlığı da yer alıyor ve araç teknolojisi yazılımında 10 patenti bulunuyor.