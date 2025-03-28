Mehmet Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı!

"KARA PARA AKLAMA" SUÇLAMASI

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Oradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi. Pehlivan, adliyeden de yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.