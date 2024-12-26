Mehmet ŞAHİNCİLEROĞLU

Yılın sonuna doğru yaklaşırken ‘en’ araştırmaları, radyo, televizyon, gazete, dergi ve sosyal medya gibi mecralarda sıklıkla yayınlanır.

Son olarak, Medya Takip Merkezi bir veri açıkladı. Buna göre, 2024 yılında X’te (Twitter) en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Listede ilk 20’ye giren oyuncularla ilgili 54 milyondan fazla paylaşım yapılmış. Listenin zirvesinde Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’nde Doğa Korkmaz karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu var. Oyuncuyla ilgili 19 milyon 900 bin içerik paylaşılmış. Sıla Türkoğlu’nu sırasıyla Simay Barlas, Dolunay Soysert, Rojbin Erden, Beril Pozam, Cemre Arda, Afra Saraçoğlu, Özge Yağız, Su Burcu Yazgı Coşkun, Miray Daner, Lizge Cömert, Melis Minkari, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan, Hande Erçel, Deniz Baysal, Melis Sezen, Rabia Soytürk, Evrim Alasya ve Ebru Şahin takip etmiş.

Listede olmayan ancak X’te çok konuşulan Yağmur Yüksel, Mahassine Merabet, Hazal Subaşı, Mina Demirtaş gibi isimler dikkatimi çekti.

‘Gurur ve Önyargı’ prömiyer yaptı

Jane Austen’ın 1813 yılında yazdığı ‘Gurur ve Önyargı’ adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen ve aynı adı taşıyan tiyatro oyunu, Maximum Uniq Hall’de prömiyerini gerçekleştirdi.

BKM ve DOT imzalı 2 perdelik oyunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı rol alıyor. Aşk, gurur, önyargı ve toplumsal normların kesişiminde anlatılan hikâyede, Austen’ın dünyası, modern bir kadın dayanışması ve bağımsızlık mesajıyla buluşuyor.

Oyun; ⁠⁠13, 14 ve 20 Ocak 2025’te Maximum Uniq Hall’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Dönem filmi tadında klip

Keremcem, 11 yıl sonra yayınladığı 6. stüdyo albümü ‘6’nın 3. klibini ‘Bizi Unutma’ şarkısına çekmiş.

Keremcem, İran’ın en sevilen besteci ve şarkıcılarından Mohsen Yeganeh’in ‘Behet Ghol Midam’ şarkısına Türkçe sözler yazmış. Düzenlemesi Alper Erinç tarafından yapılan şarkının klibi, bir dönem filmi gibi olmuş.

Oyuncu Yağmur Yüksel’in eşlik ettiği klip, görsel zenginliği yüksek, film tadındaki tüm olaylar, tarihle günümüz arasındaki zamansal döngülerle anlatılmış. Klip, Sirkeci Garı, Eminönü’nün ara sokaklarında ve tarihi bir otelde 2 günde çekilmiş.