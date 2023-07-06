Mehmet şef ''Ailesine sabırlar dileriz'' diyerek paylaştı. MasterChef'te şok

MasterChef’in yeni sezonunda yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıran kırana mücadele ediyorlar. All Star sezonunda ana kadro seçmeleri bu akşam sona erecek. Heyecanla beklenilen bölümün yayınlanan fragmanına Mehmet Şef’in Fatma Nur ile ilgili açıklaması gündem oldu.

Fragmanda Mehmet Şef’in “Fatma Nur bugün bizimle olamayacak. Geldiği gün bize bahsetmişti. Çok rahatsız olduğunu söylemişti. Ailesine de sabırlar dileriz” demesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

FATMA NUR AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Fatma Nur yaptığı açıklamada “Öncelikle MasterChef All Star'da ana kadroya girebilmeyi çok istedim. Ama hayat bazen istediğin gibi gitmiyor. Son gün çekimden önce 5 yaşından beri bana bakan annem gibi olan babaannemi kaybettim ve o şekilde yarışmayacağım için çekilmek zorunda kaldım. Üzgünüm, aynı anda iki acıyı yaşamak zorunda kaldım” dedi.