Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada'

MasterChef All Star yeni bölüm ile ekrana geldi. En son Gamze'nin veda ettiği yarışmada mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Denizli'de yöresel yemekler ile yarışan yarışmacılar arasından Barış ile Mehmet Şef arasında tartışma çıktı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.