Mehmet Şef’in restoranındaki fiyatlar gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restorana giden bir sosyal medya kullanıcısı fiyatları sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu.

Yüksek fiyatların fahiş olduğunu düşünenler yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı menüde keşli mantının porsiyonunun 700 TL’ye sunulduğu görüldü.

YÜKSEK FİYATLAR TARTIŞMA BAŞLATTI

Tabağın içinde iki büyük parça mantı yer alıyor. En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise “Serseri” adlı yemek oldu. Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu özel tabak, 1550 TL’lik fiyatıyla tartışmaların odağı haline geldi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan fiyatlar, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ürün kalitesine vurgu yaparak fiyatları savunurken, bazıları da yüksek fiyatları eleştirdi.