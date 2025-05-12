Mehmet Şef’in restoranındaki fiyatlar gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şef’in restoranındaki fiyatlar gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar gündem oldu. Restorandaki fiyatlar sosyal medyada tartışmaların odağı oldu.

Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restorana giden bir sosyal medya kullanıcısı fiyatları sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu.

yu.webp

Yüksek fiyatların fahiş olduğunu düşünenler yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı menüde keşli mantının porsiyonunun 700 TL’ye sunulduğu görüldü.

g.webp

YÜKSEK FİYATLAR TARTIŞMA BAŞLATTI

Tabağın içinde iki büyük parça mantı yer alıyor. En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise “Serseri” adlı yemek oldu. Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu özel tabak, 1550 TL’lik fiyatıyla tartışmaların odağı haline geldi.

rf.webp

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan fiyatlar, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ürün kalitesine vurgu yaparak fiyatları savunurken, bazıları da yüksek fiyatları eleştirdi.

Son Haberler
Bolu Dağı'nı kullanacak sürücüler dikkat! Göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü
Göz gözü görmüyor! O güzergahı kullanacak sürücüler dikkat...
Çocuk istismarcılarına eş zamanlı operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Çocuk istismarcılarına eş zamanlı operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Amasya'da deprem! (12 Mayıs 2025)
Amasya'da deprem! (12 Mayıs 2025)
Bakan Güler Azerbaycan yolcusu!
Bakan Güler Azerbaycan yolcusu!
Burak Yılmaz, Galatasaray’ın sırrını açıkladı
Burak Yılmaz, Galatasaray’ın sırrını açıkladı