Mehmet Şef’ten kaşık alan tek yarışmacıydı! MasterChef’e veda eden Ezgi’den ilk paylaşım geldi

Geçtiğimiz haftalarda jüriden kaşık alan Ezgi dün akşam yaptığı tabak ile MasterChef'e veda etti.

MENENGİÇ ZEYTİNİ İLE YARATICILIKLARINI KONUŞTURDULAR

MasterChef'in bu bölümünde şefler, yarışmacılardan menengiç zeytini ile yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Eda, Muratcan, Ezgi ve Alper eleme potasında büyük bir mücadele verdi. Son ikiye kalan isim ise Ezgi ve Alper oldu.

EN DÜŞÜK PUAN İLE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Şefler yaptığı oylamayla Ezgi'nin gitmesine karar verdi ve Ezgi en düşük puanı alarak hayallerine veda etti.

KAŞIK FIRLATMIŞLARDI

Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra ilk defa Ezgi’nin tabağına kaşık fırlatmıştı. Ezgi o gün açıklamasında "Gururluyum, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“ÇOK ERKEN BİR VEDA”

Ezgi'nin elenmesi seyirciyi de bir hayli üzdü. Sosyal medyada seyirciler "Ezgi hak etmedi", "Çok erken bir veda", "Kesinlikle ilk 5'te olmalıydı" yorumları yapıldı.

ELENDİKTEN SONRA İLK AÇIKLAMADA BULUNDU

MasterChef hayallerine dün gece veda eden Ezgi kişisel sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Ve son yemek… Acısıyla tatlısıyla diye klasik bir giriş yapmak isterdim ama bilen bilir klişeleri değil şaşırtmaları severiz. Favori derler hoopp eleniriz. Hayat bu dinamikleriyle güzel ve yaşanılır değil mi? Nasıl başladıysam öyle bitirdim gibi geliyor. Bazen de vedalar yeteri kadar tatsız olmaz işte. Sanırım dün biraz öyle hissettirdim herkese. Hayallerim hedefler haline dönüştü. Daha çok çalışma vakti. Çok kısa bir zamanda yeniden ait olduğum yere döneceğim elbette. Uçuk kaçık fikirlerime yapıcı eleştirileriyle destek olan ve kendimi keşfetmemi sağlayan @chefmehmetyalcinkaya @danilozanna @somersivrioglu ve elbette kocaman Masterchef ailesine sonsuz teşekkürler. Yolumuz uzun. Umarım benimle yürümeye devam edersiniz. Şaşırtmalara devam.