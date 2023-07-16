Mehmet Sepil: TFF'nin komisyon kurmasını destekliyorum

Eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına yönelik açıklamalar yaptı.

KAYNAK: DHA
Mehmet Sepil: TFF'nin komisyon kurmasını destekliyorum

Kararı olumlu karşıladığını belirten Sepil, "TFF'nin 1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurmasını destekliyorum. Uzun zamandır tartışılan bu konunun uzmanlar tarafından incelenip sonuçlandırılması 1950'de şampiyon olmuş Göztepemiz için önemlidir. Bu karara verilen tepkileri anlamak mümkün değildir. Bu bir adalet arayışıdır ve çıkacak karara herkesin saygı göstermesi gerekir.

Aynı konunun devamı olarak da şampiyonluğumuz tasdik edildiği takdirde ilk işim Futbol Federasyonu'na müracaat edip yayın havuzunda şampiyon takımlara yapılan ödemelerin iptal edilmesini talep edeceğim. Başarıya göre dağıtım yapılması dünya standartıdır. Ancak hiçbir futbol ülkesinde geçmiş şampiyonluklara göre ödeme yapılmamaktadır. Dünya futbolunda rekabetin eşitlenmesi için çalışmalar yapılırken Türk futbolunda bu şekilde bir ayrılığın olması saçmalıktan başka hiçbir şey değildir" diye konuştu. (DHA)

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