CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlu geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün Ankara siyaseti çevresinde büyük yankı uyandırmıştı.

Siyasi camiayı buluşturan düğünün nikah şahitleri arasında CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi isimler yer almıştı.

Mehmet Sevigen, bir zamanlar Kılıçdaroğlu hakkında “Hak ettiğini buldu, sokağa çıkamıyor!", “Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız” ve “Kemal Bey, alan solcusu değil, salon solcusudur. Solcu bile değildir” şeklide ağır ifadelerde bulunmuştu.

SEVİGEN'DEN SOYLU VE KILIÇDAROĞLU'NA İNCİLER

Sevigen, Türkiye’nin siyasi gündeminin konuştuğu düğüne dair Kılıçdaroğlu ve Soylu incilerinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah şahidi olmasına dair Sevigen, “Çok iyiydi. Bir genel başkana biz her şeyi yaparız, eleştiririz ama hakaret etmeyiz. Gittim sayın başkana ziyarete, dedim ki: ‘Efendim, en çok eleştiren benim sizi.’ Dedi ki, sayın bakan: ‘Bizde eleştiri kültürü vardır, hakaret kültürü yoktur” dedi.

Süleyman Soylu’ya dair ise Sevigen, “Bütün Türkiye karşıma çıksa yine Süleyman Bey’i çağırırım. Süleyman Soylu benim mahalle arkadaşım. Aynı mahallede beraber büyüdük. Ben Süleyman’a oy verdim, Süleyman da bana oy verdi. Gaziosmanpaşa’da büyüdük. Benim 40 yıllık arkadaşım” yanıtını verdi.