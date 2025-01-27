Mehmet Şimşek AKP yönetimi ile ters düştü

Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar ve muhalefet cephesinde üst düzey isimler tutuklanması ile birlikte erken seçim çağrıları gündeme daha fazla gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde erken seçim için ‘adayımız hazır’ çıkışında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması için iktidar cephesinden de erken seçim çıkışları gelmişti. AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ‘öne alınmış seçim’ ifadelerini kullanmıştı. Son olarak erken seçim çıkışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dahil oldu. Şimşek, ise şaşırtan biçimde “Seçimler 2028’de planlanıyor, daha erken olmasının bir nedenini göremiyorum” demesi ise dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan da erken seçimi kapatarak 2028 seçimlerini işaret etti.

ŞİMŞEK’TEN ŞAŞIRTAN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Sözcü yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen hafta Londra’daki temasları sırasında erken seçim ve referandum riskine ilişkin gerçekleştirdiği konuşmaları aktardı. Şimşek, Anayasa değişikliği için gerekli siyasi çoğunluğa sahip olmadıkları gibi gerek de olmadığını belirterek, “Seçimler 2028’de planlanıyor, daha erken olmasının bir nedenini göremiyorum. İktidar partisi güçlü bir destek görüyor, erken fişten çekmeyi düşünmek için hiçbir siyasi neden yok” dedi.

AKP 'ÖNE ALINMIŞ SEÇİMİ' GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İktidar cephesinde ilk olarak erken seçim ifadeleri gündeme gelmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç dönem kuralından dolayı yeniden aday olamıyor. Bu nedenle iktidar cephesinde erken seçim çağrıları gelmişti. Hatta bunu ‘öne alınmış seçim’ olarak dile getirilmişti. AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim değil, 'öne alınmış seçim' olabileceğini belirterek, "2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL DE SON YAŞANAN OLAYLAR SONRASI ERKEN SEÇİM ÇIKIŞINDA BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de son yaşanan tutuklamaların ardından erken seçimi mesajı vererek, "Doğrudan ülkeyi yok etmeye ve çökertmeye kasteden ülkeyi bu duruma getirene şunu söylüyorum. Aracıyı aradan çıkar. Akın’ı çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan diyorum. Madem öyle, getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır" demişti.

ERDOĞAN İSE 2028'İ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde katıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Kongresi'nde ''2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini 'Cumhur İttifakı' olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız,'' ifadeleri ile erken seçim çağrılarını kapatmıştı.