Mehmet Şimşek aradığı para için rotayı değiştirdi. Bu sefer ne İngiltere ne Amerika ne de Orta Doğu

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Mehmet Şimşek aradığı para için rotayı değiştirdi. Bu sefer ne İngiltere ne Amerika ne de Orta Doğu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına katılması bekleniyor. Bakan Şimşek'in iki gün boyunca kalacağı Singapur'da çok sayıda yatırımcıyla görüşecek. Bu durum Şimşek yatırımcı için rotayı mı değiştirdi sorusunu gündeme getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur turunda... Singapur'da Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurulu yapılıyor. Bu toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkarılıp, çıkarılmayacağı belli olacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor.

ŞİMŞEK'İN YATIRIMCI GÜNDEMİ YOĞUN

Bakan Şimşek Singapur'da kalacağı iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek. Bakanın hedefinde yatırımcıların dolarlarını Türkiye'ye getirmek var. Daha önce İngiltere, Amerika ve Ortadoğu'da yatırım turlarına çıkan Şimşek'in böylece rotası değişmiş oldu.

SİNGAPUR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek'in Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşeceği öğrenildi. Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam da Bakan Mehmet Şimşek'i kabul edecek.

Singapur temaslarında Asya'daki sektör temsilcileriyle buluşacak olan Şimşek, Asya'da gerçekleştireceği ilk "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle bir araya gelecek.

Şirket ve fonları Türkiye'ye yatırıma davet edecek olan Şimşek'in görüşeceği sektör temsilcileri doğrudan yatırım potansiyeli açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Güneydoğu Asya'nın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden biri olan Singapur'la Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor.

Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görüyor. Buna karşı Singapur şirketlerinin de Avrupa Birliği pazarına erişim için Türkiye stratejik önem taşıyor.

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