Mehmet Şimşek bu sefer beklemediği yerden darbeyi yedi! TOBB ve Yeni Şafak'tan sonra...

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Şafak gazetesi tarafından eleştirilerin hedefine gelmişti. Bugün ise ünlü yazar Can Coşkun ise köşe yazısında TOBB Başkanı, Yeni Şafak’tan sonra Bakan Şimşek’i bu sefer de Sanayiciler tarafından vurulduğunu taşıdı.

TOBB’DAN ŞİMŞEK’E SERT TEPKİ GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütün organize sanayi bölgelerinin giriş ve çıkışlarına denetim memurları yerleştirileceğini açıklamasına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sert tepki göstermişti. Hisarcıklıoğlu, “Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz” dedi.

YENİ ŞAFAK ŞİMŞEK’İ ELEŞTİRDİ

Yandaş gazete Yeni Şafak 26 Mayıs’ta birinci sayfasını görenler inanamadı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmişti. Yeni Şafak bu yazısıyla Bakan Şimşek’i hedef almıştı.

ŞİMŞEK’İ BİR DE SANAYİCİLER VURDU

Ünlü yazar Can Coşkun, Şimşek’in 2 yerden vurulduğu açıklamanın bir yenisini daha köşesinde aktardı. Coşkun, “Birinci açıklama TOBB, ikinci açıklama gazete... Peki üçüncüsü diyeceksiniz... O da sanayiciler adına geldi...” ifadelerini kullandı.

“BU DA KREDİYE EN ÇOK İHTİYACI OLAN SANAYİYİ VURUYOR”

Şimşek Türkiye Bankalar Birliği’nin 68. Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı açıklamada “Sadece imalat sanayiine bakıp ekonomi kötüye gidiyor demek doğru değil” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şöyle yanıt verdi basın toplantısında:

“Sanayi enflasyona destek vermek adına bir sorumluluk gösteriyor. Ancak diğer sektörlerdeki direnç devam ediyor. Bu da krediye en çok ihtiyacı olan sanayiyi vuruyor. Bu durumun bir süre sonra bir arz problemi yaratmaya doğru dönüşme riski oluşuyor.”

Coşkun, “İtirazların temeli ortak; kredi imkanı ve elbette faiz politikası... Şimşek bir haftada üç açıklama ile “mealen” vuruldu. Kabine dedikodularının zirveye çıktığı bir dönemde Şimşek’in kendi cephanesinde neler varmış, göreceğiz” dedi.