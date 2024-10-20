Mehmet Şimşek "Çalınmadık kapı bırakmayacağız" diyerek açıkladı! Tek tek tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefleri tek tek tespit ederek, 2023-2024 döneminde 4 milyar liralık kayıt dışı ticareti ortaya çıkardı.

MÜKELLEFLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, VDK, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere ilişkin denetimlerini derinleştirmeye devam ediyor. Kurul bünyesindeki Risk Analiz Merkezi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefler tek tek tespit edildi.

Yaklaşık 6 bin 500 mükellefe yönelik çalışmada aynı alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat temin etmesi mercek altına alındı. Kayıtlı alınan saatlerin belge düzenlenmeden satışı, kayıtsız temin edilen saatlerin kayıtsız satışı, lüks saatlerin ve bunların imitasyonlarının satışı ile antika saatlerin ticaretine kadar çok sayıda usulsüz işlem VDK'nin radarına girdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2023 ve 2024 yıllarında hacmi yaklaşık 4 milyar liraya ulaşan büyük bir kayıt dışı ekonomi gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan analizlere göre, farklı marka ve modellerdeki gerçek veya imitasyon binlerce saat, vergi ödenmeden el değiştiriyor.

SAATLERİN İMİTASYONLARI RADARA TAKILDI

VDK'nin analiziyle, ilk aşamada 944 farklı marka ve model saatin kayıt dışı satışı saptandı. Analize takılan saatlerin bir kısmı Rolex, Omega, Patek Philippe gibi markaların imitasyon ürünleri oldu.

Sadece kayıt dışı imitasyon saat ticareti değil, orijinal saatlere yönelik tüketici profilleri de takibe alındı. Tanesi milyonlarca lirayı bulan lüks saatlerin alıcılarının gelir ve harcama profilleri de kontrol ediliyor. Bu süreçte görülebilir bir kazancı olmayan mükelleflerin lüks saatlere ödedikleri tutarlar dikkate alınarak bu kazancın kaynağı araştırılıyor. Bu kapsamda, arka planda kara para aklama, gelir saklama gibi suçlara yönelik araştırmalar da yürütülüyor.

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ "

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede hiçbir alanda çalınmadık kapı kalmayacağını işaret etti. Şimşek, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vergide adalet ve etkinlik sözü verdik, bu söz doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisiyiz. Vergide adaleti sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir."