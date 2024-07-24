Mehmet Şimşek CHP’li belediyelerden tahsilata başlıyor. Cumhur İttifakı belediyeleri borç batağında bırakmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeleri hedef alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlarını tahsil edeceğini belirtti. 31 Mart yerel seçimlerinde birçok il ve ilçe belediyesi AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçmişti.

Seçim sonrası, yeni seçilen belediye başkanları belediyenin toplam borcunu belediye binasına asmış ve AK Parti ile MHP'li belediyelerin bıraktığı borçlar gündemi meşgul etmişti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada cumhur ittifakından devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyar lira olduğunu söyledi.

Yücel, “22 yıllık AKP iktidarının merkezi yönetimde yarattığı ekonomik tahribat, yerel yönetimlerde de ciddi boyutlara ulaştı. AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira. Kasaları boşalmış durumda, israf olağanlaşmış ve gereksiz harcamalarda rekor kırılmış” dedi.

Cumhur ittifakından CHP'ye geçen belediyelerdeki bazı borçlar şu şekilde:

Beyoğlu Belediyesi (İstanbul): 919,5 milyon lira

Sancaktepe Belediyesi (İstanbul): 1 milyar 946 milyon lira

Tuzla Belediyesi (İstanbul): 1 milyar lira

Denizli Büyükşehir Belediyesi: 11 milyar 130 milyon lira

Tavas Belediyesi (Denizli): 61 milyon lira

Amasya Belediyesi: 529 milyon lira

Kilis Belediyesi: 502 milyon lira

Kütahya Belediyesi: 1 milyar 700 milyon lira

Bartın Belediyesi: 251 milyon lira

Kiraz Belediyesi (İzmir): 332 milyon lira

Keşan Belediyesi (Edirne): 483 milyon lira

Ürgüp Belediyesi (Nevşehir): 68 milyon lira

Alanya Belediyesi (Antalya): 1 milyar 120 milyon lira

Kaş Belediyesi (Antalya): 400 milyon lira

Mustafa Kemal Paşa Belediyesi (Bursa): 328 milyon lira

Ortahisar Belediyesi (Trabzon): 800 milyon lira

Elbistan Belediyesi (Kahramanmaraş): 335 milyon lira

Altınordu Belediyesi (Ordu): 787 milyon lira

Gölbaşı Belediyesi (Ankara): 1 milyar 60 milyon lira