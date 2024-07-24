Mehmet Şimşek CHP’li belediyelerden tahsilata başlıyor. Cumhur İttifakı belediyeleri borç batağında bırakmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeleri hedef alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlarını tahsil edeceğini belirtti. 31 Mart yerel seçimlerinde birçok il ve ilçe belediyesi AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçmişti.
Seçim sonrası, yeni seçilen belediye başkanları belediyenin toplam borcunu belediye binasına asmış ve AK Parti ile MHP'li belediyelerin bıraktığı borçlar gündemi meşgul etmişti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada cumhur ittifakından devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyar lira olduğunu söyledi.
Yücel, “22 yıllık AKP iktidarının merkezi yönetimde yarattığı ekonomik tahribat, yerel yönetimlerde de ciddi boyutlara ulaştı. AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira. Kasaları boşalmış durumda, israf olağanlaşmış ve gereksiz harcamalarda rekor kırılmış” dedi.
Cumhur ittifakından CHP'ye geçen belediyelerdeki bazı borçlar şu şekilde:
Beyoğlu Belediyesi (İstanbul): 919,5 milyon lira
Sancaktepe Belediyesi (İstanbul): 1 milyar 946 milyon lira
Tuzla Belediyesi (İstanbul): 1 milyar lira
Denizli Büyükşehir Belediyesi: 11 milyar 130 milyon lira
Tavas Belediyesi (Denizli): 61 milyon lira
Amasya Belediyesi: 529 milyon lira
Kilis Belediyesi: 502 milyon lira
Kütahya Belediyesi: 1 milyar 700 milyon lira
Bartın Belediyesi: 251 milyon lira
Kiraz Belediyesi (İzmir): 332 milyon lira
Keşan Belediyesi (Edirne): 483 milyon lira
Ürgüp Belediyesi (Nevşehir): 68 milyon lira
Alanya Belediyesi (Antalya): 1 milyar 120 milyon lira
Kaş Belediyesi (Antalya): 400 milyon lira
Mustafa Kemal Paşa Belediyesi (Bursa): 328 milyon lira
Ortahisar Belediyesi (Trabzon): 800 milyon lira
Elbistan Belediyesi (Kahramanmaraş): 335 milyon lira
Altınordu Belediyesi (Ordu): 787 milyon lira
Gölbaşı Belediyesi (Ankara): 1 milyar 60 milyon lira