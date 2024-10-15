Mehmet Şimşek dinlediği an istifa edebilir

Savunma sanayi için kaynak oluşturacağını iddia eden iktidar, yeni hazırladığı düzenlemeyle limiti 100 bin lira ve üstü olan kredi kartlarında 750 lira kesinti yapmayı planlıyor.

Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği düzenlemeyle ilgili Karadenizli içerik üreticisi Emre Yazar, dikkat çeken bir video paylaştı.

Videoda “Bileyim bu paraların hepsi Savunma Sanayi Fonu’na gidecek vermezsem şerefsizim” diyen Yazar, “Güven kalmadı. Bu ülkede Kızılay çadır sattı” ifadelerini kullandı.

Yazar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“VERMİYORUM DESEM VATAN HAİNİ DİYECEKLER”

Noam Chomsky’nin Rus kökenli Amerikalı dil bilimci, bu adamın dünya küresel ekonomi politikaları üzerine çok güzel eserleri var. Üniversitede bir kitabını okumuştum. Aynen şöyle diyor: Pentagon için her yıl vatandaşlarından vergi toplar, Çin tehdidi var, Rus tehdidi var diyerek vergi toplar. Örneğin 100 milyon dolar toplanır, 25 milyon dolarını ayırır, geri kalanı tutar. Bir kriz esnasında ülkedeki büyük şirketlere Coca Cola, Burger King’e batmaması için destek verir. Kriz esnasında vatandaşları değil, büyük şirketleri düşünür. Bu Avrupalı ülkeler için geçerli değil.

Şimdi de 100 bin lira limitli kredi kartı olanlardan Savunma Sanayii Fonu için 750 lira kesilecekmiş…Eyvallah, kesin. Yıllık değil aylık kesin. Bileyim bu paraların hepsi Savunma Sanayi Fonu’na gidecek vermezsem şerefsizim. Güven kalmadı. Bu ülkede Kızılay çadır sattı.

Şimdi ben desem ki vermiyorum; Siyonist, vatan haini, FETÖ’cü bilmem ne diyecekler. O kadar yiyen var ki kayyumcular, refah payı alanlar, bunların arasında çekişme var. Doymuyor bunlar…

“750 LİRA BİR ŞEY DEĞİL, YAĞMUR GİBİ VERGİ YAĞIYOR ZATEN”

Yoksa Savunma Sanayii Fonu için 750 lira bir şey değil. Biz zaten yağmur gibi vergiye alıştık. Feda olsun…

Suriye, Lübnan’dan sonra sıra bize geliyor diyorlar. Bu cümleyi kullanmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışmaz. Tapusu bize Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı devlette yaşıyoruz.

Biz o sıralara girecek bir devlet değiliz. Ekonomik olarak sıkıntılarımız olabilir ama Irak, Suriye, Lübnan kategorisinde değiliz. Yok İsrail girecekmiş… Hadi girsin bakalım.