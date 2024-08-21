Mehmet Şimşek duyurdu. Vergisini vermeyenler yandı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek duyurdu. Vergisini vermeyenler yandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mobilya sektöründe yapılan denetimlerde kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Vergisini vermeyenler yandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mobilya sektöründe yapılan denetimlerde kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek, vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şimşek, yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendirdiklerini ve haksız kazançların önüne geçtiklerini ifade etti. Şimşek, “Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz!” dedi.

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