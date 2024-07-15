Mehmet Şimşek emekliye 12 bin lirayı çok gördü. Emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı

SSK, Bağ-Kur, memur emekli zam oranı(4a, 4b, 4c) temmuz ayı ilk günlerinde netleşmişti. Yüzde 24,73 SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilirken, yüzde 19,31 ise Emekli Sandığı emeklilerine hak görülmüştü.

Fakat en düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur’da 10 bin lira olarak kaldı. Kök maaşı 8000 lira altında olanlarında da aylıklarında artış yaşanmadı.

İSA KARAKAŞ: “EMEKLİYE 12.000 TL’Yİ ÇOK GÖRDÜRLER”

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, alınan kulis bilgisine göre, ekonomi yönetiminin ısrarla 12.000 lirayı bile çok gördüğünü, şu anda 12.000 liranın bile kesinleşmediğini söyleyerek, ekonomi yönetiminin ısrarla en fazla 11.500 olsun dediğini belirtti.

KABİNE’NİN GÜNDEMİ EMEKLİLER

Milyonlarca emeklinin radarında, 16 Temmuz Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda yer alıyor.

Kök aylığının düşük olması sebebiyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında yer alacak. Nihai kararın verilmesi sonrasında zam oranı ve kapsamı netlik kazanacak.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ MASADA

En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya dair düzenleme çalışması. Zam miktarı ne kadar olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Zammın kapsam ve oranının netlik kazanmasıyla, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı sayıda kalması tahmin ediliyor.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN EŞİTLEME TALEBİ

Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki enflasyon farkının yüzde 5,42 olduğunu hatırlatan, SGK Başuzmanı Karakaş, 2,5 milyon kişi için eşitleme yapılması gerektiğini söyledi.

SON KEZ YÜKSEK SEYYANEN ZAM OLMALI

Karakaş, “16 milyondan fazla emekliye ayırt etmeden son bir kez yüksek oranda seyyanen zam verilmeli. Sosyal sigortalar sistemi bir matematiktir, bir istatistiktir. Ondan sonra oransal olarak zam verilerek hesaplanmalıdır. Eğer Türkiye büyüyorsa, dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi isek, Gayrisafi Milli Hasıla’da hız varsa emekliye, çalışana vereceksin kardeşim! O zaman bu büyümenin ne anlamı kaldı. Dolayısıyla bunu da kanuna koyacaksın. Emekli hakkını istiyor, lütuf istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.