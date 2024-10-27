Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi! Tek haneli sayıya düşecek

Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde geçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan Şimşek, "2026'nın sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngörüyoruz. Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor." dedi.

Enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşüş kaydedeceğini vurgulayan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak. Firmaların fiyatlama davranışı iyileşmeye başladı." diye konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin güçlü büyümeyi sürdürebilmesi için fiyat istikrarına ihtiyacı olduğunu, büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki olmadığını söyledi.

Cari açıktaki daralmaya işaret eden Şimşek, "Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış, enerji dönüşümü ve aktif sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Bu sayede hem rezerv birikimine katkı sağlayacak hem de dış borcun milli gelire oranını düşüreceğiz." dedi.

Şimşek, verimliliğin artmasını öngören bir programı olduklarını ve Türkiye ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklı bir yapı sergilediğini belirtti.

Bakan Şimşek şöyle devam etti: “Gümrük Birliği'nin yanı sıra 27 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Toplam ihracatımızın yüzde 60'ını serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkeler oluşturuyor."