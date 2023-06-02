Mehmet Şimşek Erdoğan’ın bakanlık teklifini kabul etti. Erdoğan’ı zor durumda bırakan Abdulkadir Selvi'ye açıklattılar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında eski bakan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bakanlık teklifini kabul ettiğini yazdı.

Mehmet Şimşek Erdoğan’ın bakanlık teklifini kabul etti. Erdoğan’ı zor durumda bırakan Abdulkadir Selvi'ye açıklattılar

Saray'a yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, bir süredir görüşmeler yapılan eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde yer alıp almayacağına dair iddialara bugünkü yazısında yanıt verdi.

Selvi, "Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in dün iki görüşme daha yaptığını açıkladı. Selvi, Şimşek'in Erdoğan'dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığını ve ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul ettiğini yazdı.

Selvi, bugün yazdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu. Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."

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