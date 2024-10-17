Mehmet Şimşek görevden alınacaktı... Cüneyt Özdemir Erdoğan'ı kimin durdurduğunu açıkladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki son programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

“İki kaynağıma teyit ettirdim” diyen Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, oy kaybettirdiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağını ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın verdiği “Oruç” örneğinden sonra vazgeçtiğini aktardı.

Özdemir’in programda paylaştığı kulis bilgisi şöyle:

“BU BÖYLE DEVAM ETMEZ, KAYBETTİRİYOR”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki kime diyor bilmiyorum, Mehmet Şimşek bir politika uyguluyor tamam ama bu bize oy kaybettiriyor. Ben de siyasetten anlıyorum bu böyle devam etmez.

“İFTARA YARIM SAAT KALA ORUÇ BOZULMAZ”

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yakın danışmanlardan birisi, sabah kalktık niyet ettik oruç tuttuk, iftara yarım saat kala siz diyorsunuz ki orucu bozalım. Tamam bozalım, siz günahını alıyorsunuz fakat bozmakla yetmiyor bunun bir de 61 gün telafisi var. Bu metafor üzerinden durumu anlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimşek'i görevden almaktan vazgeçmiş. Bana aktarılan kulis bilgisi bu şekilde"