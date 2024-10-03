Mehmet ‘Şimşek’ hızıyla kaçtı. Enflasyonla ilgili bilgim yok dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T24 Yıllık Buluşmaları’na katılım gösterdi. Asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuşan Şimşek, “Çalışma Bakanımızın alanı” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON İLE İLGİLİ BİLGİM YOK”

Şimşek, "Biz geçen seneyi dezenflasyona geçiş olarak öngördük çünkü para politikasının yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Geçen sene depremin ve EYT’nin etkisiyle tabii ki çok güçlü bir mali etki, yükselen bir bütçe açığı vardı. Dolayısıyla koşullar, dezenflasyona müsait değildi. Dezenflasyona müsait gelmesi için bir geçiş dönemi öngördük...Hedef burada 2026’nın sonunda enflasyonu yüksek de olsa tek haneye indirmek. Burada sadece bir perspektif vermek açısından bu program döneminde bütçe açığı, son 20 yılın ortalamasına bakarsanız yüzde 2,4, geçen sene depremin, kısmen de EYT’nin etkisiyle yüzde 5,2’ye çıktı. Bu sene o etkiler devam ediyor, yüzde 4,9. Önümüzdeki yıllarda hem aldığımız tedbirlerin etkisi hem de deprem etkisinin azalmasıyla birlikte açığın ciddi bir şekilde düşmesini öngörüyoruz. Açıktaki bu düşüş, tabii ki dezenflasyonu destekleyici nitelikte. Aslında Türkiye’nin kamu borcunu milli gelire oranı düşük olduğu için mali disiplin usulü esas itibarıyla üç saikle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyon verilerine ilişkin de konuşan Şimşek, “Enflasyonla ilgili bilgim yok” ifadelerini kullanarak kaçar adımlarla uzaklaştı.