Mehmet Şimşek ilk yılın muhasebesini açıkladı

Bakan Şimşek, paylaşımında, enflasyonu tek haneye düşürmek için istikrarlı bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek’in paylaşımından öne çıkan ifadeler:

Bütçe açığı yüksek ama deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranı 2023’te yüzde 1,6 oldu.

Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceğiz. Açığı 2024’te yüzde 5’in, 2025’te ise yüzde 3’ün altına indirmekte kararlıyız.

Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndü.

Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz.

Yıllık cari açık 26 milyar dolar geriledi.

Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2,5’in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü ivmelendiriyoruz.

Daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacağız.

Bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96’dan yüzde 153’e, reel sektörün yüzde 73’ten yüzde 118’e çıktı.

Bankalar yılbaşından beri 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı.

Uzun vadeli, sermaye benzeri dış finansmanı artırmak önemli hedefimiz.

KKM stoku 1,2 trilyon TL azaldı.

TL mevduatın toplam içindeki payı 16,2 puan artış kaydetti.

Risk primimiz CDS 440 baz puan indi.

Yeni sanayi politikası uyguluyoruz.

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var. Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.