Mehmet Şimşek ilk ziyaretini Sedat Peker'in bulunduğu BAE'ye yaptı. 15 Temmuz'un finansötür terörist demişlerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk ziyaret ettiği ülke 15 Temmuz'un finansörü ve faili dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri oldu

Mehmet Şimşek ilk ziyaretini Sedat Peker'in bulunduğu BAE'ye yaptı. 15 Temmuz'un finansötür terörist demişlerdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in ilk ziyarette bulunduğu ülke Sedat Peker'in bulunduğu ve iktidar tarafından 15 Temmuz'un finansörü denilen Birleşik Arap Emirliği oldu. İktidar ayrıca BEA'yı teröristlikle suçlamıştı. Açıklama Cumhurbakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'in BAE ziyaretiyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerdir" denildi.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.

MART AYINDA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda gerçekleşen imza töreniyle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri tarafından 3 Mart'ta Abu Dabi'de "Türkiye Cumhuriyeti ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" (KEOA) imzalanmıştı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke ilişkilerine yatırım ve ticaretten, üçüncü ülkelere açılıma kadar yeni bir boyut kazandırılması hedefleniyor.

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