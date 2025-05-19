Mehmet Şimşek Katar’da: Finans devleriyle yuvarlak masa!

Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Şimşek, Doha’ya hareket edecek.

Katar Ekonomi Forumu’na iştirak edecek Şimşek, yarınki “Küresel Büyüme ve Jeoekonomi” başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak.

Bu oturumda Şimşek’e Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ve Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik edecek. Panelde, küresel ekonomi, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel iş birliği konuları tartışılacak.

YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARINI GÖRÜŞECEK

Doha ziyareti kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğindeki reel sektör toplantısına katılacak olan Şimşek, Katarlı iş insanlarıyla buluşacak. Şimşek, karşılıklı yatırım ve ticaret imkanlarını değerlendirecek.

Bakan Şimşek, ayrıca Katar’ın önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Katar’daki temasları sırasında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak olan Şimşek, bu görüşmelerde bölgesel ekonomik gündeme dair fikirlerini paylaşacak.