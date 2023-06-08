Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

MEHMET ŞİMŞEK BAK KİMDİR?

Batman’da 1967 yılında doğan Mehmet Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş’te tamamladı.

Mehmet Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Mehmet Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere’de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Mehmet Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP’den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet’te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Mehmet Şimşek, Mayıs 2009’da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

64. Hükümet’te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Mehmet Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Şimşek’in eğitim hayatının ardından yürüttüğü görevler şu şekilde:

1988 Ankara Üniversitesi SBF Araştırma Görevlisi (1 yıl)

EtiBank (3 ay)

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye üzerine Kıdemli Ekonomist (4 yıl)

Union Bank Of Switzerland’da Hisse Senedi Analizi Bölümü

Deutsche Bank Menkul Değerler Bölümü’nde

Merril Lynch’te Akdeniz Bölge Sorumlusu ve ardından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ekonomik ve stratejik araştırmalar bölümü başkanlığı

2007’de Gaziantep, 2011 ve 2015 yıllarında Batman’dan AKP Milletvekili

60. Dönem Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

61, 62, 63, 64. Dönem Hükümeti’nde Maliye Bakanı

65. Dönem Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı