Mehmet Şimşek kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Şimşek kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

MEHMET ŞİMŞEK BAK KİMDİR?

Batman’da 1967 yılında doğan Mehmet Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş’te tamamladı.

Mehmet Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Mehmet Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere’de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Mehmet Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP’den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet’te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Mehmet Şimşek, Mayıs 2009’da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

64. Hükümet’te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Mehmet Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Şimşek’in eğitim hayatının ardından yürüttüğü görevler şu şekilde:

1988 Ankara Üniversitesi SBF Araştırma Görevlisi (1 yıl)

EtiBank (3 ay)

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye üzerine Kıdemli Ekonomist (4 yıl)

Union Bank Of Switzerland’da Hisse Senedi Analizi Bölümü

Deutsche Bank Menkul Değerler Bölümü’nde

Merril Lynch’te Akdeniz Bölge Sorumlusu ve ardından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ekonomik ve stratejik araştırmalar bölümü başkanlığı

2007’de Gaziantep, 2011 ve 2015 yıllarında Batman’dan AKP Milletvekili

60. Dönem Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

61, 62, 63, 64. Dönem Hükümeti’nde Maliye Bakanı

65. Dönem Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Gündüz yatıyor gece köyleri basıyor. Köylüler yardım istedi Güncel
Gündüz yatıyor gece köyleri basıyor. Köylüler yardım istedi
Türk F-16’ları NATO tatbikatı için Almanya’da Dünya
Türk F-16’ları NATO tatbikatı için Almanya’da
Haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Sağlınızı düşüyorsanız bunları yapın Sağlık
Haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Sağlınızı düşüyorsanız bunları yapın
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anılıyor. Seni unutmayacağız. Halk düşmanı PKK katletmişti Güncel
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anılıyor. Seni unutmayacağız. Halk düşmanı PKK katletmişti
Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı ters köşeye yatırdı. Yaptığı telefon şakası olay oldu Magazin
Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı ters köşeye yatırdı. Yaptığı telefon şakası olay oldu
Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu?
Betül Demir’in Sezen Aksu açıklaması olay oldu Magazin
Betül Demir’in Sezen Aksu açıklaması olay oldu