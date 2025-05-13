Mehmet Şimşek para bulmak için bu kez Londra'ya gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’nin başkenti Londra’da yatırımcılar ve finans sektörü temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Anadolu Ajansı muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Şimşek’in Londra temasları bugün başlayacak ve 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu süreçte Şimşek, yatırımcılar ve finans dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelerek Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve reform programını uluslararası yatırımcılara ayrıntılı bir şekilde aktaracak.

YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEK

Şimşek, Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas tarafından düzenlenen Türkiye Konferansı’na katılacak. Konferansta Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir sunum yapacak olan Şimşek, ardından yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmelerde bulunarak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

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SUNUM YAPACAK

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının yıllık toplantısına da iştirak edecek ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından organize edilen “Türkiye Yatırım Görünümü” başlıklı özel bir panelde sunum yapacak olan Şimşek, soru-cevap kısmında katılımcıların görüşlerini dinleyecek ve Türkiye’nin yatırım potansiyelini farklı yönleriyle ele alacak. Şimşek’in Londra ziyareti kapsamında, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.