Mehmet Şimşek sonunda ağzını açtı! Özgür Özel'e olay yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasındaki İBB soruşturmasında MASAK'ın raporu hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olması sebebiyle Mehmet Şimşek'i hedef aldı.

Özel, Mehmet Şimşek için, "Şimşek, darbenin ortağıdır" dedi.

Mehmet Şimşek, Özel'in günlerden beri kendisine yöneltilen eleştiri hakkında sessizliğini 2.2 milyonluk Maltepe mitinginden sonra bozdu. Şimşek, MASAK'ın işleyişine müdahale edemediğini söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ÖZEL'E CEVAP

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Şimşek, şunları söyledi,

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."