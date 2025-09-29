Mehmet Şimşek tarih verdi! Bir il daha büyükşehir olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'daki temasları kapsamında Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda restorasyon çalışması başlatılan Meryem Ana Kilisesi'nde "ilk taşın bırakılması" için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada açıklamalar yapan Bakan Şimşek, Batman'ın büyükşehir olma sinyalini verdi.

"BÜYÜKŞEHİR OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR"

Şimşek, Türkiye sıralamasında Batman'ın başarısının son yıllarda çok hızlı bir şekilde arttığını ifade ederek "Ulaştırmada özellikle trafik sorununu ve hava kirliliği problemini çözmek, trafikte zaman kaybedilmemesi için çevre yollarını etap etap hayata geçiriyoruz. Ama en önemli projelerden biri mevcut demir yolları üzerine şehirde hafif raylı yani aslında bir anlamda bir metro inşa süreci başlayacak. Onun programa alınması ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi o da Batman'ın havasını temizleyecek ve çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın birçok yere rahat bir şekilde gidip gelmesine imkan sağlayacak. Çünkü Batman büyükşehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"7 İLA 10 YIL ARASINDA"

Büyükşehir olma aşamalarını değerlendiren Şimşek, "Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak" dedi.

Türkiye'nin kalbinde patlayan iflas dalgası: Bir ayda 2 bin 394 firma çöktü

Bakan Mehmet Şimşek, gösteriye 20 dakika geç gelince protesto edildi