Mehmet Şimşek toplantıyı terk etti kulisi ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan çok sert açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek toplantıyı terk etti kulisi ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan çok sert açıklama

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmek istediği yönündeki iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sert bir yalanlama geldi. Bakanlık, Babacan’ın yazısında bahsedilen toplantının hiç gerçekleşmediğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır ve gazetecinin hayal ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir” denildi.

AKP’yi yasa boğan ölüm! Kaldığı evde cansız bedeni bulunduAKP’yi yasa boğan ölüm! Kaldığı evde cansız bedeni bulundu

"MEHMET ŞİMŞEK TOPLANTIYI TERK ETTİ"

Babacan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ekonomi toplantısında Şimşek’in eleştirilere yanıt vermek yerine, “Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin” diyerek toplantıdan ayrıldığını yazmıştı. Babacan ayrıca, “Bu gergin toplantının kulislere Şimşek’in istifaya hazırlandığı şeklinde yansımış olabileceği de AKP içinde konuşulanlar arasında” ifadelerini kullanmıştı.

"MASA BAŞI UYDURMA HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bakanlık, bu iddiaların ekonomi yönetimini sabote etmeye yönelik olduğunu belirterek, “Kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, ‘kulis’ adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır” açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Okan Buruk basın toplantısında çok sinirlendi: Bunlar kim ya?
İstanbul’da Maymun Çiçeği paniği! Suriyeli şahsı apar topar özel odaya aldılar
Ankara’yı karıştıran Ali Koç iddiası: CHP ile MHP koalisyon yapsın
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Üçüncü denemesinde başarılı oldu eşi davul zurnayla karşıladı Gündem
Üçüncü denemesinde başarılı oldu eşi davul zurnayla karşıladı
Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı Gündem
Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı
Esnek çalışma modelinin hangi mesleklerde uygulanacağı ortaya çıktı. Masada 4 formül var Ekonomi
Esnek çalışma modelinin hangi mesleklerde uygulanacağı ortaya çıktı. Masada 4 formül var
Elon Musk'tan çevrecileri ayağa kaldıran olay Dünya
Elon Musk'tan çevrecileri ayağa kaldıran olay
Canan Karatay'ın '7000 yıllık doğal ilaç' dediği karışımın bir faydası daha ortaya çıktı Sağlık
Canan Karatay'ın '7000 yıllık doğal ilaç' dediği karışımın bir faydası daha ortaya çıktı
Galatasaray yıkıldı. UEFA'dan kara haber gecikmedi Spor
Galatasaray yıkıldı. UEFA'dan kara haber gecikmedi
Şarjı en uzun giden Samsung telefonları Teknoloji
Şarjı en uzun giden Samsung telefonları