Mehmet Şimşek toplantıyı terk etti kulisi ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan çok sert açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır ve gazetecinin hayal ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir” denildi.

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"MEHMET ŞİMŞEK TOPLANTIYI TERK ETTİ"

Babacan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ekonomi toplantısında Şimşek’in eleştirilere yanıt vermek yerine, “Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin” diyerek toplantıdan ayrıldığını yazmıştı. Babacan ayrıca, “Bu gergin toplantının kulislere Şimşek’in istifaya hazırlandığı şeklinde yansımış olabileceği de AKP içinde konuşulanlar arasında” ifadelerini kullanmıştı.

"MASA BAŞI UYDURMA HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bakanlık, bu iddiaların ekonomi yönetimini sabote etmeye yönelik olduğunu belirterek, “Kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, ‘kulis’ adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır” açıklamasında bulundu.