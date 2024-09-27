Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım potansiyeli yüksek

Kaynak: AA
Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım potansiyeli yüksek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de gerçekleşen toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük.” ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık.” sözlerini kullanan Bakan Şimşek, güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye’nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Bakan Şimşek, “Şu potansiyele ulaşmak için program kazanımları kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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