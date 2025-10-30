Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle dün akşam Saray’da 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kabine üyelerinin yanı sıra, YRP, DEVA, Gelecek, HÜDA-PAR, DSP ve Saadet Partisi liderleri katılırken; CHP ve İYİ Parti'nin katılmadığı resepsiyonda MHP lideri Devlet Bahçel'nin ve DEM Parti'den hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.

DAVUTOĞLU VE BABACAN İLK KEZ SARAY'DA

Meclis'in açılış resepsiyonunda birlikte verdikleri fotoğrafla 'Cumhur İttifakı'na yeni ortaklar mı geliyor?' yorumlarına sebep olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da Saray’da ilk kez bir etkinliğe davet edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın resepsiyon sonunda bir araya geldiği görüldü.

ŞİMŞEK VE BABACAN NE KONUŞTU?

AKP’ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Babacan, Şimşek’le kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin konusu merak edilirken, Ekonomim'de yer alan habere göre, ikili enflasyon hedefleri ve işçi maliyetlerini konuştu.