Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan kendi maaşlarına zam yaptı! Emekli ve asgari ücretliye vermedi

Gazeteci Erdoğan Süzer’in haberine göre her fırsatta asgari ücrete ve emekliye zam yapılmasının gündemde olmadığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın maaşına 29 bin lira zam yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, enflasyonla mücadele adına ücret artışlarına karşı çıkarken, kendi maaşının 49 bin lira artacağı öğrenildi.

Temmuz ayında, milletvekili emeklileri ve çift maaş alanlar için 19 bin ile 49 bin lira arasında zam öngörülürken, asgari ücret ve emekli maaşı alan vatandaşlar için herhangi bir artış yapılmayacak.

ÇALIŞMA BAKANI 173 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Bakan Vedat Işıkhan'ın maaşı, yüzde 20.3'lük bir artışla 173 bin 667 liraya yükselecek, bu da 10.2 asgari ücrete denk geliyor.

MEHMET ŞİMŞEK AYLIK 290 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Bakan Mehmet Şimşek ise, bakanlık ve milletvekili emekli maaşlarıyla aylık toplam 241 bin 320 lira kazanıyor ve bu geliri temmuzda 49 bin lira daha artarak 290 bin 308 liraya ulaşacak. Bu durum, maaşlarına zam yapılmayan vatandaşlar arasında tartışma yaratmış durumda.