Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi yüzsüzlerinin listesini açıklayacağını duyurmuştu. İşte o liste açıklandı. Listenin ilk sırasında TÜRKTAB TÜTÜM MAMÜLLERİ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKET yer aldı. O şirketin toplam vergi borcu 3 milyar 23 milyon 325 bin lira olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında Uluslararası Akaryakıt dağıtım limited şirketi yer aldı. Şirketin 2 milyar 449 Milyon 525 bin lira vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Üçüncü sarada Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Malülleri Sanayi Ticaret Şirketi yer aldı. Bu şirketin vergi borcu ise 2 milyar 255 Milyon lira olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı listenin tamamı:

https://dijital.gib.gov.tr/293SiraNoluVukGenelTebligiMukellefListesi?tab=1B