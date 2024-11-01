Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var

Hazine ve Maliye Bakanı vergi yüzsüzleri listesini açıkladı. Listede ünlü firmaların olduğu belirtiliyor. Listenin ilk sırasındaki firmanın vergi borcu, 3 milyar 23 milyon lira olduğu görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi yüzsüzlerinin listesini açıklayacağını duyurmuştu. İşte o liste açıklandı. Listenin ilk sırasında TÜRKTAB TÜTÜM MAMÜLLERİ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKET yer aldı. O şirketin toplam vergi borcu 3 milyar 23 milyon 325 bin lira olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında Uluslararası Akaryakıt dağıtım limited şirketi yer aldı. Şirketin 2 milyar 449 Milyon 525 bin lira vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Üçüncü sarada Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Malülleri Sanayi Ticaret Şirketi yer aldı. Bu şirketin vergi borcu ise 2 milyar 255 Milyon lira olarak açıklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı listenin tamamı:

https://dijital.gib.gov.tr/293SiraNoluVukGenelTebligiMukellefListesi?tab=1B

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