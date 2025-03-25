Mehmet Şimşek yabancıları ikna etmeye çalışacak: İmamoğlu’na operasyon sonrası piyasalarda ortalık karışmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 soruşturma ve çıkan tutuklama kararı sonrası başta İBB binasının olduğu Saraçhane olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde günlerdir protestolar düzenleniyor.

İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi sonrasında ise açılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması piyasalarda büyük şiddetle tepki gördü. İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart günü Borsa İstanbul sert düşüşle açılırken yüzde 5’in üzerinde kayıpların olması sonrası 2 defa devre kesici uygulandı. Öte yandan dolar kuru 40 lirayı görürken euro ise 41 liranın üstüne çıktı.

MERKEZ BANKASI MİLYARLARCA DOLAR SATTI

Piyasalarda yaşanan büyük hareketlilik sonrası Merkez Bankası ise dolar kurundaki yükselişi durdurmak için piyasaya yüksek miktarda dolar aktardı. Merkez Bankası’nın İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün yaklaşık 25 milyar dolar sattığı belirtiliyor. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın dolar hamlesi sonrası rezervlerde ciddi düşüşün olacağını belirtiyor. Dolar rezervindeki son durum Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

Dolar kuru 19 Mart gününü 36,69 liradan kapatırken euro ise 41,32 liradan kapattı.

GECELİK FAİZ YÜKSELDİ

Öte yandan Merkez Bankası aldığı flaş kararla gecelik borç verme faizini yüzde 44’den yüzde 46’ya yükseltti. Bu karar ile dolar ve euro kurundaki yükselişin önüne geçilmenin amaçlandığı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasaların sarsıldığı gün yaptığı açıklamada “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile birlikte yabancı yatırımcıların büyük oranda çekildiği yönünde çıkan haberlerle birlikte piyasaların durumu yakından takip ediliyor.

Bakan Şimşek ise durumu kontrol altına almak için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bakan Şimşek, bugün saat 16.00’da yabancı yatırımcılar ile görüşecek. Görüşmede Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yer alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacak.



Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecek.