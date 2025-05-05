Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonda beklenen rakamı açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir canlı yayında enflasyon oranına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz" dedi. Bakan Şimşek "Enflasyon için Merkez Bankası’nın hedefini önceliklendirdik. Bizim tek gündemimiz hayat pahalılığıyla mücadele" yorumunda bulundu.

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK, Nisan 2025 ayı için enflasyon oranında yüzde 3 oranında artış olduğunu açıklamıştı. Buna göre; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış kaydedildi. Enflasyon verilerinin belli olması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de yeni açıklama geldi.

"YÜZDE 19-29 ARALIĞINDA KALMASI İHTİMALİNİ OLDUKÇA YÜKSEK GÖRÜYORUZ"

Mehmet Şimşek katıldığı bir canlı yayında enflasyon oranına ilişkin yıl sonunda beklenenleri anlattı. Şimşek, "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZİM TEK GÜNDEMİMİZ HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE

Şimşek, enflasyondaki artışa ilişkin "Bakan Şimşek "Enflasyon için Merkez Bankası’nın hedefini önceliklendirdik. Bizim tek gündemimiz hayat pahalılığıyla mücadele" yorumunda bulundu.

YIL ORTALARINDA KKM TAMAMEN BİTİRMİŞ OLACAĞIZ

Kur korumalı mevduata ilişkin de konuşan Şimşek, "Yıl ortalarında Kur Korumalı Mevduatı (KKM) tamamen bitirmiş olacağız" dedi.