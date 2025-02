Mehmet Şimşek'e öfke patlaması: Boş konuşacağına gelip kuyrukları görsün

Türkiye'de enflasyonun etkisi her geçen gün daha da hissedilir hale gelirken, İstanbul ve Manisa'dan yükselen sesler dikkat çekti. İstanbul’da vatandaşlar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, "enflasyonun düşüşte olduğu ve en zor dönemin geride kaldığı" açıklamasını sert bir dille eleştirirken, Manisa'da esnafı ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen kasap ve diğer esnafın söyledikleri karşısında şoklar içinde kaldı.

MANİSA'DA ESNAF VATANDAŞIN DURUMUNU ÖZETLEDİ

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kasapları ziyaret ederek hem vatandaşın alım gücünü hem de esnafın işlerini sordu. Manisa’nın Kula ilçesinde kasaplık yapan bir esnaf, “Vatandaş tavuğa yükleniyor, kırmızı et yiyemiyor. Sadece 10 kişiden 1 kişi alabiliyor. Tavuk olmasa işimiz kötü” dedi. Bir diğer Kulalı esnaf, “Önceden olan ‘iki kilo ver’, ‘yarım kilo ver’ hesabı bitti. ‘300 liralık ver’, ‘200 liralık ver’ işine döndü. İnsanlar artık yemeğinde kullanacak kadar alıyor. Çoğu köylü hayvanını kestiriyor, parasını alıyor gidip bankada faize yatırıyor. Bu yüzden üretim bitiyor, et fiyatlarının önüne geçemiyorlar” sözleriyle vatandaşın durumunu özetledi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kasapları gezdi. Manisa’nın Kula ilçesinde kasaplık yapan bir esnaf, et fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini söyleyerek "Vatandaş tavuğa yükleniyor, kırmızı et yiyemiyor. Vatandaş kırmızı eti nadir alabiliyor. 10 kişiden 1 kişi alabiliyor. Tavuk olmasa işimiz kötü. Elektrik aylık 20 bin lira geliyor. Aylık 150 bin lira giderimiz var. Günlük 5 bin lirayı kenara koyacağız, ondan sonra bize kalırsa kalacak. İki günde bir tavuk geliyor ama haftada bir dana satmamız gerekirken satamıyoruz. Üç kişiden ikisi gelip fiyat sorup geri çıkıyor"diye konuştu.

"ÖNCEDEN OLAN 'KİLOYLA VER' HESABI BİTTİ ARTIK '200 LİRALIK VER' İŞİNE DÖNDÜ"

Bir diğer Kulalı kasap ise et satışlarındaki düşüşe dikkati çekti. Esnaf, “Birkaç yıl önce fiyatlar düşük olduğu için haftalık 5-6 dana gidiyordu, şimdi 3’e, 4’e düştü. Önceden olan ‘iki kilo ver’, ‘yarım kilo ver’ hesabı bitti artık. ‘300 liralık ver’, ‘200 liralık ver’ işine döndü. İnsanlar artık yemeğinde kullanacak kadar alıyor. Alıp dolabımda bekleteyim, ihtiyacım olduğunda çıkarayım kullanayım hesabını yapmıyor. Çoğu köylü artık hayvanını kestiriyor, parasını alıyor gidip bankada faize yatırıyor. Bu yüzden üretim bitiyor, et fiyatlarının önüne geçemiyorlar. Ege Bölgesi'nde en çok hayvan çıkaran bölge Kula. Türkiye’nin neresine gidersen git Kula’nın eti farklı derler ama Kula dahi bu sıkıntıya düşmeye başladı” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR ET ALAMIYOR, DAHA UCUZ OLDUĞU İÇİN SAKATATI TERCİH EDİYOR”

Başevirgen, Ahmetli’de ziyaret ettiği kasapta neden kırmızı et olmadığını sordu. İşlerin durgun olduğunu söyleyen kasap, "İnsanlar et alamıyor. Daha ucuz olduğu için sakatatı tercih ediyorlar. Burada eskiden haftada 6-7 tane dana satıyorduk, şu an bir tane danayı zor satıyoruz. Asgari ücrete gelen zam belli, alım gücü kalmadı. Kasaba gelebilen emekli, çok az kaldı” dedi. O sırada Almanya’dan emekli bir vatandaşın kasaba girmesi üzerine durumunu soran Başevirgen, emekliden şu yanıtı aldı: “Koca Ahmetli’de bir kişi almışız hiçbir kıymeti yok. Almanya’dan emekli olmasak biz de açız. Oradan yarım emekli oldum paçayı öyle kurtardım. Türkiye’den emekli olsaydım buraya gelmezdim.”

İSTANBUL'DAN MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'E ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, "uygulanan ekonomi programı sonucu zorlu sürecin geride kaldığı" yönündeki açıklamaları ile en son Bakan Şimşek’in, "Enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor. Nispeten işin zor kısmını geride bıraktık" yönündeki açıklamalarına vatandaşlardan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen ve 40 liraya 4 çeşit yemek sunan 16 Kent Lokantası'ndan İzzetpaşa ve Çapa şubelerine gelen vatandaşlar, bu açıklamaları ANKA'ya değerlendirdi.

Bir vatandaş, "Acaba sokağa inmiş mi? Kent Lokantalarındaki, Halk Ekmek'teki sırayı görmüş mü, pazara inmiş mi? Boş konuşacağına gelsin kuyrukları görsün. Neye dayanarak söylüyor?" diye sorarken, bir diğer vatandaş, "Bence hikaye, uyutuyorlar bizi. Kim ne derse desin, ben yaşadığıma, gördüğüme bakıyorum. Keyfimizden gelip burada yemek yemiyoruz. Biz de isterdik, bir lokantaya gidelim. O soğuklarda kuyruklarda bekliyoruz 3 kuruş kar edeceğiz diye. Bizim ülkemizin insanı bu halde mi olacaktı?" şeklinde konuştu.

"Siyasetçinin tuzu kuru, rahat onlar" diyen bir vatandaş ise "Oy zamanı gelince halk tanınıyor, ondan sonra unutuluyor. Durum vahim, gidişat hiç hoş değil yani. Ne olacak belli değil" ifadelerini kullandı.

“SAĞCIYDIM, BU SAATTEN SONRA SAĞA OY VERMEM”

Vatandaşların ANKA'ya değerlendirmeleri şu şekilde:

Bir vatandaş: "Bende 2 tane çocuk var, eşim var, ben var, 4 nüfus. Ben 23 (bin) lirayla nasıl geçineceğim. Asgari ücretin bir kademe üstü olsa ne olacak? 30 bin say, şu şartlarda 30 bin lirayla geçinen adam gelsin, ayağının altını öpeceğim. Sağcıydım, bu saatten sonra sağa oy vermem. Niye vermediğimi de söyleyeceğim. Karşı tarafı suçluyorsun, ‘yanlış’ diyorsun, yanlışı kendin yapıyorsun. Yeteri kadar dini kullandın, yeteri kadar insanları kullandın. ‘Darbe’ dedin, sokağa çıktık, canımızı verdik, sen bizi kullanıyorsun ya. Bize hiç yardım etmiyor.

Ben 5 aydır boştayım, 5 aydır. Gittiğim yerde mülteci çalışıyor. Niye ben ülkemde bu çileyi çekeyim? Bu ırkçılık değildir, tabii ki onlar da çalışacak, rızkı veren Allah ama, sen Allah'ın verdiği rızkı benim elimden alıyorsun başkasına veriyorsun. Faizi yükseltmişsin, zengine diyorsun ki gel paranı at bankaya. Bu adam iş yapar mı? Niye yapsın ki hazır para geliyor. Hani faiz haramdı? Çok güçlü bir devletiz bunu da söylüyorum, hala daha ayakta duruyorsa büyük devlet olduğumuzu gösteriyor ama kimsenin de hakkı yok bu ülkeyi böyle batırmaya. 'Karşı taraf' diyoruz ya işte 'CHP'liler böyle, CHP'liler şöyle'… AKP'ye oy vermiş bir insan olarak söylüyorum, samimi söylüyorum, Allah da şahit yıllardır oy verdim, ama bakıyorum şu an karşı tarafı susturamıyoruz. Bugün CHP'li birisi konuştuğu zaman karşısında susuyoruz. Niye? Haklı. Konuştuğu cümlelerin hepsi haklı, mücadelesi haklı. Geçimi konuşuyorsun, adama bir şey diyemiyorsun, çünkü adam da 12 liraya ekmek alıyor, ben de 12 liraya. O kira veriyor 20 lira, ben de. Susturamıyorum onu. Birisi konuştuğu zaman FETÖ'cü diyorsun atıyorsun içeri, PKK'lı diyorsun atıyorsun içeri, DAEŞ'li diyorsun, şöyleydi böyleydi. Bırak abi ya. İnsanlar şu gerçekten dolu. Kendi halkına bu kadar zulüm edilmez. Ona din kardeşimiz, buna bayrağımızın gölgesi büyük, öbürüne merhametimiz geniş, peki biz neyiz? Allah herkesin rızkını veriyor. Allah, hiçbir kuluna da zulüm yapmıyor. Sen bana bunu reva görüp de Allah'ı suçlayamazsın. Şükür, şükür, tabii ki şükür, Allah'ın verdiklerine her zaman şükretmeliyiz. Ama sen şu şartları getir, hepsini bir araya sıkıştır, insanlar patlamış duruma geliyor, ondan sonra 'şükrünüzü bilin'. Hadi oturduğun yerde şükret, Allah sana veriyor mu?"

"BİZİM ÜLKEMİZİN İNSANI BU HALDE Mİ OLACAKTI?"

Yıldız Yılmaz: "Bence hikaye, uyutuyorlar bizi. Kim ne derse desin, ben yaşadığıma, gördüğüme bakıyorum. Kiralar almış başını gitmiş, çarşı pazar zaten el yakıyor. Keyfimizden gelip burada yemek yemiyoruz. Biz de isterdik, bir lokantaya gidelim. O soğuklarda kuyruklarda bekliyoruz 3 kuruş kar edeceğiz diye. Ben emekli değilim ama emeklinin haline üzülüyorum. Çok şükür, bizim elimiz ayağımız tutuyor, çalışıyoruz, ama çalışamayanlar, çöpten ekmek toplayanlar var. İçim parçalanıyor onları öyle görünce. Bizim ülkemizin insanı bu halde mi olacaktı? (Vatandaş) Asla düşünülmüyor. Kendi ceplerini düşünüyorlar. Milletvekilleri bir dolaşsalar ya çarşıyı pazarı."

"OY ZAMANI GELİNCE HALK TANINIYOR, ONDAN SONRA UNUTULUYOR"

Bir vatandaş: "Durum vahim, gidişat hiç hoş değil yani. Her şeyin farkındalar ülkeyi yönetenler. Kiralar, hayat pahalılığı, halk da siyasetçi de bilincinde. Ne olacak belli değil. Oy zamanı gelince halk tanınıyor, ondan sonra unutuluyor. Siyasetçinin tuzu kuru, rahat onlar. Hlak gördüğün gibi"

Bir başka vatandaş: "(Bakan Şimşek) Acaba sokağa inmiş mi? Kent Lokantalarındaki, Halk Ekmek'teki sırayı görmüş mü, pazara inmiş mi? Neye dayanarak söylüyor?"