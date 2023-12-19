Mehmet Şimşek’i kara kara düşündürecek rapor sızdı

Bloomberght haberine göre bugün sadece abonelerine özel paylaşım yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye için “Kredi Görüşü” raporu yayımladı.

Abonelerle özel paylaşılan raporda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Moody's, geçtiğimiz cuma günü Türkiye'nin kredi notuna yönelik değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody's, mevcutta Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

Kurum raporunda, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4, 2024'te yüzde 2,5, 2025'te yüzde 3 büyümesini bekliyor. Ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 53,5, 2024'te yüzde 58,9, 2025'te yüzde 39,1 ihtimalini bekliyor.