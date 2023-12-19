Mehmet Şimşek’i kara kara düşündürecek rapor sızdı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek’i kara kara düşündürecek rapor sızdı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruşları Türkiye’nin kredi notuna yönelik raporlarını yayımlamaya devam ediyor. Türkiye’nin ekonomik görümüne ilişkin yayımlanan u raporlar yurtiçi piyasalarına etki ediyor.

Bloomberght haberine göre bugün sadece abonelerine özel paylaşım yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye için “Kredi Görüşü” raporu yayımladı.

Abonelerle özel paylaşılan raporda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Moody's, geçtiğimiz cuma günü Türkiye'nin kredi notuna yönelik değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody's, mevcutta Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

Kurum raporunda, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4, 2024'te yüzde 2,5, 2025'te yüzde 3 büyümesini bekliyor. Ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 53,5, 2024'te yüzde 58,9, 2025'te yüzde 39,1 ihtimalini bekliyor.

İlgili Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan işçiler Türkiye gerçeğini açıkladı
Cep telefonu fiyatına arsa satışları başladı. Resmi gazetede dün gece yayınlandı
Son Haberler
Serpil ne demek? Serpil isminin anlamı nedir? Gündem
Serpil ne demek? Serpil isminin anlamı nedir?
Selda ne demek? Selda isminin anlamı nedir? Gündem
Selda ne demek? Selda isminin anlamı nedir?
Başakşehir Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi Spor
Başakşehir Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı Spor
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı Gündem
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı
IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı Gündem
IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı
Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz Gündem
Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz