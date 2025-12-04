Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz ülke genelinde derinden hissedilirken, gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,87; yıllık enflasyon ise 31,07 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan enflasyon ile ilgili, ‘Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti’ dedi.

Bu ayki enflasyon oranını Mayıs 2024'teki verilerle karşılaştıran Şimşek, ‘Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz’ sözlerini sarf etti.

ŞİMŞEK’İN ENFLASYON HESABI TUTMADI

Bakan Şimşek’in yaptığı enflasyon açıklaması gündem olurken, Şimşek’in 2024 yılının Eylül ayında, 2025 yılının ilk çeyreğinde 30'lu yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceğini açıkladığı o video arşivden çıktı.

Şimşek, geçtiğimiz senenin Eylül ayında yaptığı tahminde, ‘2025'in başında yani ilk çeyreğinde enflasyon 30'lu rakamlara düşecek. Ortasında haziran temmuz gibi çok büyük ihtimalle 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer.

Yılın sonunda da bizim hedefimiz Merkez Bankası'nın bandının üstü değiştirmezlerse yüzde 21 ama biz yüzde 17,5 dedik orta nokta. Dolayısıyla gelecek senenin sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi bir şekilde inanıyoruz. Biz samimiyiz bu konuda. Yani programımızın buna kadir olduğunu...’ ifadelerini kullanmıştı.

‘ENFLASYONDAKİ SAPMADA KURAKLIĞIN ETKİSİ VAR DEMİŞTİ’

Enflasyon hesabı tutmayan Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, enflasyon hedefinde bir sapma olduğunu belirterek kuraklığın etkisi var demişti.

Şimşek yaptığı konuşmada şunları söylemişti, ‘Enflasyon hedeflerinde bir sapma var. Geçen sene 2-3 puanlık bir sapma vardı. Ama mesela bu sene gerçekten ben bahane peşinde değilim ama kuraklığın etkisi var. Ağustos ayındaki gıda fiyatlarındaki artış son 20 yıl ortalamasının 3- 4 katı. Eylül ayında benzer şekilde 3 katı. Bu normal değil. Bunu söylediğim zaman bahane olarak söylemiyorum. Sonuçta enflasyon hedefini tutturmakla mükellefiz ama yaklaşmak önemlidir. Dolayısıyla ben inanıyorum ki enflasyondaki düşüş devam edecek.’