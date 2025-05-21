Mehmet Şimşek’i terleten İmamoğlu sorusu: Yatırımcıların önünde ne yapacağını şaşırdı

Türkiye’de yaşanan büyük ekonomik sıkıntıları hafifletmek için yurt dışından yatırımcı bulmaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son durağı Katar oldu. Şimşek, Katar Ekonomik Forumu’na katılarak yabancı yatırımcılara mesajlar verdi.

Ancak Şimşek’in konuşma yaptığı oturumda sorulan bir soru dikkat çekti. Oturumu yöneten Bloomberg'in Ekonomi ve Politika Bölümü Başkanı Stephanie Flanders, Bakan Şimşek’e İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklandığı operasyonu sordu.

Flanders’ın Bakan Şimşek’e sorduğu soru şöyle:

"Yatırımcılar bunu duyuyor ve bu konuda olumlu hissediyorlar, ancak aynı zamanda kafalarında, Mart ayında Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bununla birlikte gelen kurdaki çok keskin düşüş var. Yatırımcılar o zamanlar çok korkmuştu. Hâlâ Türkiye'ye geri dönmekte tereddütlü görünüyorlar, kur istikrara kavuşmuş olsa da, çok yüksek, acı verici derecede yüksek faiz oranlarınız olsa da. Uzun vadeli yatırımcıları geri çekmek neyi gerektirecek?"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek soruya şöyle yanıt verdi:

“Her şeyden önce, uygulamaya koyduğumuz üç yıllık program yolunda ilerliyor, sağlam ve sonuç veriyor. Hâlâ yüksek ama 14 ayın en düşük seviyesinde olan enflasyonumuz var.

Ve son iki hafta içinde döviz rezervlerinde tekrar bir iyileşme oldu, yatırımcılar aslında geri döndü, faiz oranları düşüyor, CDS, risk primi önemli ölçüde, 90 baz puana yakın veya yakın bir şekilde düştü.

Yani, aslında son birkaç haftaya bakarsanız, yatırımcı duyarlılığında bir toparlanma oldu ve bu da finansal piyasa koşullarına yansıdı.

Çok hızlı bir şekilde, daha ziyade uzun vadeli parada çok fazla görmüyoruz.”