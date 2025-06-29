Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Duyun-u Umumiye Amirine benzetti: Ekonomi tarihinin en kötü dönemi

Ekonomist Devrim Akyıl, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin çok sert eleştirilerde bulundu. Akyıl, Türkiye'nin tarihsel olarak en kötü ekonomik döneminden geçtiğini belirterek, geçmişte yaşanan büyük krizlere rağmen umut ve kalkınma iradesi varken, bugün yönetimin gerçeklikten koptuğunu savundu.

Açlık sınırının 25.000 liraya dayandığını, insanların ise 14.000 TL maaşla yaşamaya zorlandığını vurgulayan Akyıl, açıklanan resmi enflasyon rakamlarının halkın yaşadığı gerçeklikle bağdaşmadığını ifade etti. En dikkat çekici çıkışlarından biri ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelttiği “Düyun-u Umumiye amiri gibi davranıyor” suçlaması oldu.

Devrim Akyıl, dar gelirliye yapılacak maaş artışlarının enflasyona neden olmayacağını da ileri sürerek şöyle konuştu:

Türkiye ekonomi tarihinin geniş anlamda baktığınız zaman en kötü dönemini geçiriyor. 1. Dünya Savaşı sonrası, Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye ekonomik olarak çok daha kötü durumda ama bir umudu var ve gerçekten çok iyi bir liderle, seferberlik duygusu ile sıfırdan getirilen duruma bakın. 1929'da dünyada çok dramatik bir ekonomik kriz yaşanırken 1929-1938 arası Türkiye'de yapılanlar ile diğer taraflarda ne oluyor bakmadan tarihsel analiz yapılamaz. Çünkü bir şeyi üreteceksin satacaksın bir finansmana ihtiyacın var. Bir yerden borç alacaksın dünyada finansmanın tam tıkandığı dönemde bile Türkiye o atılımları yapmıştır.

“14.000 LİRAYLA NASIL GEÇİNİLEBİLİR?”

Bugün, açlık sınırı 25.000 lira olan bir ülkede 14.000 lira maaşla yaşamaya çalışılıyor. En son istatistiklere bakıyorum mesela kira toplam harcamanın %40'ını temsil ediyor. Fakat, TÜİK'in enflasyon bölümünde %6'lara denk geliyor yani şimdi vatandaşın normal temel harcamaları rakamın içerisinde hiçbir zaman doğru yeri bulamadığı için hala deniyor ki “biz size zam verdik iyi de zam verdik niye geçinemiyorsunuz” 14.000 lirayla nasıl geçinilebilir? Böyle bir şey teorik olarak imkansız ben gerçekten hayretler içindeyim.

“MEHMET ŞİMŞEK DUYUN-U UMUMİYE AMİRİ GİBİ DAVRANIYOR”

Sayın Mehmet Şimşek çıkıp arada sırada dese ki “biraz zor bir dönemden geçiyoruz sıkıntılar var biz de bunun farkındayız ama ne yapalım” bunu demiyor “çok başarılı gidiyoruz” diyor. Maalesef Mehmet Şimşek Duyun-u Umumiye amiri gibi davranıyor ve resmen bize o carry trade paralarını yurt dışına düzenli olarak biz hala transfer ediyoruz. Niye kuru tuttuk, enflasyonu indirdik? Emekli 14.000 lira maaş alıyor ona 17.000 lira verirsem enflasyon patlıyor. Böyle bir mantık nasıl olabilir? Dar gelirli veya ücretli kesime vereceğin fazla paranın enflasyonu yaratma ihtimali yok. Teorik olarak yok. Çünkü ona vereceğin fazla parayla adam bir tane daha fazla ekmek alacak bir parça süt alacak. Ülkede süt ve ekmeğe dayalı bir enflasyon sorunumuz varsa oturup ona çözüm üretelim.