Mehmet Şimşek'i üzecek haber geldi. Bunu sosyal medyasında paylaşmayacak

KONDA ve Koç Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı.

KONDA'nın 74 ilde 18 yaş üstü 772 bin 716 yurttaş ile gerçekleştiği anketin sonuçlarına göre, Temmuz 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 olarak sabit kalırken, yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 93 olarak belirlendi.

Vatandaşların tahminine göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun yüzde 100 seviyesine çıkması bekleniyor.

Anket sonuçları, enflasyon beklentilerinin dağılımında ciddi bir farklılık olduğunu gözler önüne seriyor.

"Ankette yer alan sorulardan biri de 'Buzdolabı, elektronik eşya gibi dayanıklı tüketim mallarını almak için şu an uygun bir zaman mıdır, yoksa altı ay beklemeyi mi tercih edersiniz?' sorusuydu. Katılımcıların %90'ı bu soruya 'evet' yanıtını verdi. Bu soruya 'evet' diyenlerin ortalama 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %99 olarak ölçülürken, beklemeyi tercih edenlerin enflasyon beklentisi yaklaşık 7 puan daha düşük çıktı."

EMEKLİLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ HERKESTEN DAHA YÜKSEK

Emeklilerin enflasyon beklentileri, diğer gruplara göre oldukça yüksek. Bir yıl sonrası için yapılan tahminlerde, emekliler en yüksek enflasyon beklentisine sahip grup olarak öne çıkıyor. Emekli grubunun enflasyon beklentisi, genel ortalamanın yaklaşık 13 puan üzerinde. Buna karşılık, en düşük enflasyon beklentisi, ortalamanın yaklaşık 6 puan altında olan öğrenci ve işsiz gruplarına ait. Emekliler ayrıca geçim sıkıntısı açısından en fazla zorluk yaşayan grup olarak dikkat çekiyor.

TCMB'YE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, Temmuz ayında 12 ay sonrası için hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi 0,5 puan artarak yüzde 72'ye yükseldi.

Aynı raporda, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 1,8 puan düşerek yüzde 30'a ve reel sektörün beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 55'e geriledi. Gelecek 12 ay içinde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 4,2 puan düşerek yüzde 29,3 olarak kaydedildi.

TÜİK VE ENAG TERS DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 71.6'ya ulaşırken, aylık artış ise yüzde 1.64 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 113,08, aylık enflasyonu ise yüzde 4.27 olarak bildirdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 1.38 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 50.09 oranında yükseldi. TÜİK verilerine göre, Haziran ayında 12 aylık ortalamalar baz alındığında, tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 47,97 olarak gerçekleşti.