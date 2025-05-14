Mehmet Şimşek’in çantasındaki sürpriz! Kimse tahmin etmiyordu… Yandaş gazeteden duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye gitti. Şimşek, İngiltere’nin başkenti Londra’da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecekti. Bir de Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas’ın düzenlediği Türkiye Konferansı’na da Şimşek katılacak. Hürriyet yazarı Sefer Levent ziyarete ilişkin, Mehmet Şimşek’in götürdüğü çantada bir sürprizin olduğunu söyledi. “HAZİNE ve Maliye Bakanı’nın Londra’daki temasları için hazırlanan çantasına son anda koyduğu sürpriz bir ayrıntı oldu” diyen Levent, sürprizin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olduğunu söyledi.

ŞİMŞEK’İN ÇANTASINDAKİ SÜRPRİZ

İktidara yakın Hürriyet’te köşe yazarlığı yapan Sefer Levent, bugünkü ‘Şimşek’in Londra çantasındaki ayrıntı’ başlıklı yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Levent, Mehmet Şimşek’in Londra’ya giderken çantasındaki sürpriz detayı anlattı. Levent, “Sürpriz olan Şimşek’in Londra’ya beraberinde götürdüğü çantadaki yeni ayrıntılar. HAZİNE ve Maliye Bakanı’nın Londra’daki temasları için hazırlanan çantasına son anda koyduğu sürpriz bir ayrıntı oldu. Şimşek elbette bir süredir yurtdışı temaslarında yaptığı gibi Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu, reform programına ilişkin ayrıntıları paylaşacak. Ancak ardından yeni ve önemli bir sayfaya geçip, yatırımcılar ve finans dünyası temsilcilerine terörsüz Türkiye süreciyle birlikte oluşacak yeni fırsatları ayrıntısıyla aktaracağına kuşkum yok” dedi.

“ŞİMDİ HUZUR, İSTİKRAR VE REFAH ZAMANI”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde son olarak terör örgütü PKK, örgütü lağvettiğini açıklamıştı. Bu doğrultuda süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X’te bir mesaj yayınladı. ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili, “Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı.” yorumunda bulunmuştu.

ŞİMŞEK LONDRA’DA

Mehmet Şimşek, dün temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye gitmişti. İngiltere’nin başkenti Londra’da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, temaslarını bugünde sürdürecek. Ayrıca Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas’ın düzenlediği Türkiye Konferansı’na da katılacak.