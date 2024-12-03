Mehmet Şimşek'in enflasyon mesajı sonrası sosyal medya karıştı! Öyle tepkiler geldi ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'in enflasyon mesajı sonrası sosyal medya karıştı! Öyle tepkiler geldi ki...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı değerlendirmeye tepki yağdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak tepkilerin hedefine oturdu.

TÜİK Kasım ayına ait enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,24 arttığı verisini paylaşırken, yıllık enflasyonda ise yüzde 47,09 açıklamıştı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının sonrasında X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.

Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.

Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor."

YORUMLARDA TEPKİ YAĞDI

Mehmet Şimşek'in paylaşımına tepkiler ardı ardına geldi.

İşte Şimşek'in paylaşımına gelen tepkiler;

paylasim1.jpgpaylasim2.jpgpaylasim3.jpgpaylasim4.jpgpaylasim5.jpg

Son Haberler
Bursa'da korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (03.12.2024)
Bursa'da korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (03.12.2024)
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
58 kişiyi sınava girmeden ehliyet veren “joker” şebeke çökertildi
58 kişiyi sınava girmeden ehliyet veren “joker” şebeke çökertildi
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı var
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı var
Denizli’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı var
Denizli’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı var