Mehmet Şimşek'in enflasyon mesajı sonrası sosyal medya karıştı! Öyle tepkiler geldi ki...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak tepkilerin hedefine oturdu.

TÜİK Kasım ayına ait enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,24 arttığı verisini paylaşırken, yıllık enflasyonda ise yüzde 47,09 açıklamıştı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının sonrasında X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.



Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.



Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük… pic.twitter.com/pntdYE4wen